Военный эксперт рассказал о задачах российского аналога Starlink

Военный эксперт Кнутов: «Рассвет» даст спутниковую связь каждому военнослужащему

Tекст: Андрей Резчиков

«Спутниковая группировка «Рассвет» в первую очередь будет решать военные задачи – обеспечивать связью российские войска. Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, передать координаты прямо на спутник», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Кроме того, с помощью «Рассвета» можно будет обеспечить доступ в интернет в отдельных частях России, установить дополнительную связь с гражданскими судами. Эта система повысит устойчивость связи и навигации, особенно в Арктике, если спутники будут выведены на соответствующую орбиту.

«Пока это будут ограниченные возможности по сравнению со «Старлинком», но все равно для нас это мощнейший прорыв, потому что наша система должна будет превзойти британскую аналогичную OneWeb, которая уже развернута, но способна обслуживать только корпоративных клиентов, либо какие-то крупные армейские подразделения типа бригады», – добавил спикер.

О том, что в этом году в России будет произведено 200 тыс. терминалов широкополосной спутниковой связи для управления беспилотниками, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Это российский аналог системы спутникового интернета Starlink компании Илона Маска SpaceX. «Как раз в этом году серийное изготовление уже будет данного оборудования, и к 2027 году будет полностью развернута орбитальная группировка данных аппаратов в количестве более 300 штук», – уточнил глава Роскосмоса.

В начале прошлого лета сообщалось о планах России запустить до 2030 года 886 низкоорбитальных спутников национальной низкоорбитальной группировки широкополосной связи «Рассвет» компании «Бюро 1440».

Серийное развертывание этих спутников будет происходить постепенно. В ходе первого этапа будет запущено 300 спутников «Рассвет», остальные аппараты начнут выводить на орбиту в ходе второго этапа.

Кроме того, Баканов рассказал о старте в этом году серийного производства спутника дистанционного зондирования «Зоркий». Накануне на выставке бесплотного гражданского транспорта, развернутой в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена, Баканов показал «Зоркого» президенту России Владимиру Путину. После осмотра выставки глава государства провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем.

Как подчеркивает Кнутов, с помощью цифровых карт со спутников «Зоркий» «можно будет прокладывать маршруты для беспилотников и крылатых ракет».

«Цифровая карта – это фактически средство ориентации для российских высокоточных ударных систем. Навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS или «Галилео» можно заглушить с помощью помех, поэтому сегодня ставка делается на ориентацию с помощью видеоизображения по цифровым картам. Эта система не зависит от навигационных спутников», – пояснил собеседник.