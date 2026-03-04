Медсестра убита ножом в больнице на Урале

Медсестра погибла при нападении с ножом в больнице Урала

Tекст: Тимур Шайдуллин

Медицинская сестра погибла в результате нападения с ножом в больнице поселка Рефтинский Свердловской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области. Инцидент произошел днем 4 марта, когда бывший супруг жертвы напал на нее с ножом прямо на рабочем месте. Женщина 1988 года рождения скончалась на месте от полученных ран.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее судимый по ряду статей, включая кражи, причинение вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после совершения преступления мужчина попытался скрыться и направился к своему гаражу, но был задержан полицией по приметам. На левой руке у задержанного имеется татуировка «Роза ветров», что также помогло его опознать.

Полковник Горелых отметил, что задержанный хладнокровно объяснил свой поступок обидой на бывшую супругу из-за их расставания. Шестеро дочерей подозреваемого, оставшихся без матери, переданы сотрудниками полиции сестре погибшей.

