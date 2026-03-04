Эксперты оценили эффекты креативной экономики для развития ЕАО

Tекст: Валерия Городецкая

Еврейская автономная область (ЕАО) становится площадкой для внедрения инновационной модели развития на стыке креативных индустрий и аграрного сектора, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Серия стратегических сессий, организованных АНО «Креативная экономика» при участии федеральных и региональных экспертов, представителей бизнеса и институтов развития, определила вектор изменений: ставка делается на объединение творческого класса, аграриев и самобытного культурного кода региона.

Ключевым проектом преобразований объявлен «Стражи рубежей», инициированный губернатором Марией Костюк и поддержанный президентом Владимиром Путиным. В его рамках на приграничных с Китаем землях создадут сеть высокотехнологичных ферм, где участники СВО и их семьи смогут обрести новую профессию, а уникальный опыт ветеранов станет управленческим и созидательным ресурсом. Костюк подчеркнула: «Наша задача – создать в регионе все условия для того, чтобы творческие идеи превращались в успешные бизнес-проекты».

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила, что синтез сельского уклада и креативных индустрий позволит появиться новым продуктам и услугам, а также инновационным подходам в туризме, ремеслах и сохранении культурного наследия с использованием современных технологий. Планируется создать агломерацию из стандартизированных хозяйств с креативным кластером, а инфраструктура проекта будет включать образовательные, медицинские и научные центры, отели и гастро-пространства.

Стратегическая сессия в Ленинском районе обозначила основные направления: человек, хозяйство, инфраструктура, ресурсы, креативные индустрии. Эксперты считают, что аграрная реинтеграция может стать драйвером демографического роста и занятости, а также вовлечь в развитие региона не только ветеранов, но и их семьи. ЕАО рассматривается как полигон для тиражирования стандарта возвращения к мирной жизни бойцов СВО, а успешный опыт может быть распространён и на другие субъекты страны.

В рамках позиционирования предложено использовать сильные стороны региона: еврейская культурная идентичность, приграничное положение с Китаем, ландшафты Дальнего Востока, возможности для создания арт-резиденций и туристических маршрутов. Среди инициатив – поддержка ремесленников, организация творческого квартала в Биробиджане, развитие экологического и экстремального туризма, а также расширение трудоустройства по охране госграницы. Эксперты считают, что ЕАО способна стать примером новой нормы – регионом сильных людей, где труд воспринимается как миссия и служение.