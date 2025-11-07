Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.3 комментария
Уралец зарезал проигравшего в «Камень, ножницы, бумага»
Житель Свердловской области убил знакомого ножом после того, как выиграл у него в игре «Камень, ножницы, бумага», сообщают СМИ.
Житель села Туринская Слобода прибыл на несколько дней в гости к другу и его девушке. После распития алкоголя компания решила сыграть в «Камень, ножницы, бумага» на жизнь, передает телеканал 360.
Согласно условиям, проигравший должен был либо быть убитым, либо совершить убийство по заказу.
Победителем стал приехавший в гости мужчина, после победы он поссорился с приятелем.
В ходе конфликта мужчина схватил нож и несколько раз ударил им друга.
После инцидента виновник вызвал скорую и признал вину, однако спасти пострадавшего не удалось. В суде обвиняемый пояснил, что не планировал убивать приятеля. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
