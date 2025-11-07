Уралец зарезал проигравшего в «Камень, ножницы, бумага»

Tекст: Алексей Дегтярев

Житель села Туринская Слобода прибыл на несколько дней в гости к другу и его девушке. После распития алкоголя компания решила сыграть в «Камень, ножницы, бумага» на жизнь, передает телеканал 360.

Согласно условиям, проигравший должен был либо быть убитым, либо совершить убийство по заказу.

Победителем стал приехавший в гости мужчина, после победы он поссорился с приятелем.

В ходе конфликта мужчина схватил нож и несколько раз ударил им друга.

После инцидента виновник вызвал скорую и признал вину, однако спасти пострадавшего не удалось. В суде обвиняемый пояснил, что не планировал убивать приятеля. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

