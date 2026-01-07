Белый дом связал вопрос с Гренландией со сдерживанием России и Китая

Белый дом связал возможное присоединение Гренландии со сдерживанием России и Китая

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вероятное приобретение Гренландии Соединенными Штатами обсуждается в администрации Вашингтона для усиления позиций страны в Арктике, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что этот вопрос рассматривался американскими президентами с XIX века и связан с национальной безопасностью. Основной целью, по ее словам, является сдерживание агрессивных действий России и Китая в стратегически важном регионе.

Левитт заявила: «Президент США Дональд Трамп очень открыто и ясно дал понять всем вам и всему миру, что он считает сдерживание агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе наилучшим вариантом для Соединенных Штатов, и именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка».

Она отметила, что нынешнего уровня американского присутствия в Арктике недостаточно, а Гренландия нужна ради «большего контроля» над регионом. Левитт также добавила, что получение острова принесет Соединенным Штатам и другие преимущества, связанные с безопасностью и стратегическими возможностями.

Ранее в Wall Street Journal появилась информация о планах США выкупить Гренландию у Дании. В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов намерений вторгаться на остров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что любые вопросы будущего Гренландии должны решаться только с участием самой Гренландии и Дании.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте сообщил о планах разместить военных США в Гренландии. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф высказал опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.