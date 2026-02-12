Посол: Гренландский кризис может привести к усилению присутствия НАТО в Арктике

Корчунов: Гренландский кризис может привести к усилению присутствия НАТО в Арктике

Tекст: Дарья Григоренко

Корчунов подчеркнул: «На нынешнем этапе «гренландский кризис» явно стихает, а его главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованного, направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса, в том числе внерегиональных, обделенных своими природными ресурсами», передает РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что подобные действия могут подорвать безопасность и стабильность в Арктике. Дипломат напомнил, что еще совсем недавно Арктика была зоной низкой напряженности и площадкой для международного сотрудничества.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте сообщил о планах альянса провести масштабные учения в полярных широтах с участием десятков тысяч военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил, что руководство норвежских военных не исключает сценарий проведения Москвой наземной операции на севере Норвегии ради обеспечения безопасности стратегических объектов.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания, активно вовлекая НАТО в дела Арктики, в том числе на территории Гренландии, способствует усилению конфронтации в регионе.