Захарова напомнила о причастности Польши к Холокосту

Захарова указала на действия Польши при депортации евреев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что Варшава пытается скрыть связи польских политиков с Третьим рейхом и Пактом Пилсудского-Гитлера, а также участие Польши в разделе Чехословакии в 1938 году. Захарова процитировала Черчилля, который называл Польшу «гиеной» за эти действия.

Дипломат порекомендовала польскому президенту Каролю Навроцкому перечитать статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованную 19 июня 2020 года.

«Варшаве стоить помнить о Збоншинском выдворении – отказе принимать своих же граждан-евреев, которых нацисты намеревались отправить на родину. Чтобы помешать им вернуться, польский сейм принял в марте 1938 года закон о лишении гражданства, под который попали многие поляки еврейского происхождения. Если гражданства лишался один из супругов или родителей, второго супруга и детей тоже моментально лишали статуса граждан», - написала Захарова.

Захарова напомнила, что когда эшелоны с 20 тыс. польских евреев прибыли на германо-польскую границу, польские пограничники ставили штамп «недействителен» в паспортах прибывших. В результате только 4 тыс. человек были пропущены, остальные 16 тыс. попали в концлагеря.

Захарова подчеркнула: «Так Польша приняла прямое участие в первых актах трагедии Холокоста». По ее словам, эти факты свидетельствуют о соучастии польских властей в трагических событиях.

Напомним, накануне Навроцкий признал освобождение концлагеря «Аушвиц-Биркенау» советскими солдатами, но заявил о причастности СССР к Холокосту.

В ответ израильский политолог Яков Кедми отметил, что советские солдаты спасли евреев, а в уничтожении евреев участвовали сами поляки.

А сама Мария Захарова назвала слова Навроцкого «глумлением над памятью жертв».