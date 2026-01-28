Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?7 комментариев
Захарова напомнила о причастности Польши к Холокосту
Захарова указала на действия Польши при депортации евреев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что Варшава пытается скрыть связи польских политиков с Третьим рейхом и Пактом Пилсудского-Гитлера, а также участие Польши в разделе Чехословакии в 1938 году. Захарова процитировала Черчилля, который называл Польшу «гиеной» за эти действия.
Дипломат порекомендовала польскому президенту Каролю Навроцкому перечитать статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованную 19 июня 2020 года.
«Варшаве стоить помнить о Збоншинском выдворении – отказе принимать своих же граждан-евреев, которых нацисты намеревались отправить на родину. Чтобы помешать им вернуться, польский сейм принял в марте 1938 года закон о лишении гражданства, под который попали многие поляки еврейского происхождения. Если гражданства лишался один из супругов или родителей, второго супруга и детей тоже моментально лишали статуса граждан», - написала Захарова.
Захарова напомнила, что когда эшелоны с 20 тыс. польских евреев прибыли на германо-польскую границу, польские пограничники ставили штамп «недействителен» в паспортах прибывших. В результате только 4 тыс. человек были пропущены, остальные 16 тыс. попали в концлагеря.
Захарова подчеркнула: «Так Польша приняла прямое участие в первых актах трагедии Холокоста». По ее словам, эти факты свидетельствуют о соучастии польских властей в трагических событиях.
Напомним, накануне Навроцкий признал освобождение концлагеря «Аушвиц-Биркенау» советскими солдатами, но заявил о причастности СССР к Холокосту.
В ответ израильский политолог Яков Кедми отметил, что советские солдаты спасли евреев, а в уничтожении евреев участвовали сами поляки.
А сама Мария Захарова назвала слова Навроцкого «глумлением над памятью жертв».