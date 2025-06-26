Силовики прервали ритуал с закопанными людьми в Ленобласти

Tекст: Алексей Дегтярев

Силовики обнаружили закопанных в землю мужчину и женщину, они были обмотаны тряпками, сообщил источник РИА «Новости».

Полицейские потребовали незамедлительно выкопать людей, после чего убедились, что с ними все в порядке. На обряде присутствовали около 15 участников, каждый из которых заплатил организаторам от шести до девяти тыс. рублей за участие в ритуале.

Организаторы обряда – мужчина и женщина – были задержаны и доставлены в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

Комментариев от официальных представителей правоохранительных органов по поводу происшествия на момент публикации не поступило.

По данным Telegram-канала 112, обряд носил название «Мидсаммер», в нем переплелись славянские, скандинавские и шаманские верования.

В апреле 2024 года обвиняемых в нескольких ритуальных убийствах сатанистов в Москве приговорили к срокам от 13 лет до пожизненного заключения.