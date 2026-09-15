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В Киеве назвали западную помощь единственным источником пополнения бюджета
На Украине из-за острой нехватки бюджетных средств сохранили финансирование только социальных выплат, зарплат бюджетникам и содержания военных, заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, пополнить казну можно лишь за счет западной помощи, для получения которой парламенту предстоит принять ряд законопроектов.
Ограничение расходов связано с критическим истощением государственной казны, заявила Василевская-Смаглюк, передает РИА «Новости». «С сегодняшнего дня на Украине финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете чрезвычайно мало», – написала парламентарий в своем Telegram-канале.
Политик добавила, что дальнейшее пополнение бюджета возможно лишь за счет западной поддержки.
Для получения этих денег украинским парламентариям необходимо принять ряд соответствующих законопроектов.
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