В Киеве назвали западную помощь единственным источником пополнения бюджета

Tекст: Денис Тельманов

Ограничение расходов связано с критическим истощением государственной казны, заявила Василевская-Смаглюк, передает РИА «Новости». «С сегодняшнего дня на Украине финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете чрезвычайно мало», – написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Политик добавила, что дальнейшее пополнение бюджета возможно лишь за счет западной поддержки.

Для получения этих денег украинским парламентариям необходимо принять ряд соответствующих законопроектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил о нехватке 22 млрд долларов на выплаты военнослужащим.

Владимир Зеленский признал дефицит бюджета министерства обороны в размере 27 млрд долларов.

Евросоюз запретил украинским властям тратить средства кредита на денежное довольствие армии.