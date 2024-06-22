Глава СК Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

Tекст: Александра Юдина

По его словам, преступления были совершены в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая, где Гунько и другие представители «Галичины» совершили убийства не менее 500 граждан СССР, передает РИА «Новости».

Бастрыкин рассказал, что люди были расстреляны, сожжены в жилых домах, а также в костеле.

Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

