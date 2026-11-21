19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
Войска России поразили место совещания командования ВСУ и иностранцев
Минобороны: ВС России поразили место совещания командования ВСУ и иностранцев
Вооруженные силы России нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей украинской армии и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных.
Вооруженные силы России нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей украинской армии и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных, сообщает Минобороны.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Удары также пришлись по местам производства и хранения дронов и безэкипажных катеров, военным аэродромам и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 464 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения российских группировок войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Донецкой народной республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и логистической инфраструктуры Украины.
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Запорожской области.
В ночь на пятницу над территорией страны поразили 310 украинских дронов самолетного типа.