В ООН допустили участие в гуманитарной миссии в Константиновке

УВКПЧ допустило участие в эвакуации жителей Константиновки

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы приветствовали успешную эвакуацию мирных жителей из Алешек и тщательно рассмотрим, какую поддержку мы могли бы оказать в случае проведения других эвакуаций», – заявила Манту, отвечая на вопрос о возможном участии управления в миссии в Константиновке, передает ТАСС.

В управлении отметили, что пока не получали официальных запросов о сопровождении новых эвакуаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащие полка «Север-Ахмат» спасли шестерых мирных граждан на окраинах Константиновки.

В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о возможности демонстрации реального контроля над городом посредством гуманитарной акции.

Военный эксперт Борис Рожин заявил о необходимости проведения гуманитарной операции для безопасной эвакуации оставшихся жителей Константиновки.