В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
В ООН допустили участие в гуманитарной миссии в Константиновке
УВКПЧ допустило участие в эвакуации жителей Константиновки
В Управлении ООН по правам человека (УВКПЧ) положительно оценили эвакуацию жителей Алешек и допустили возможность участия в гуманитарной миссии в Константиновке, заявила официальный представитель УВКПЧ Шабия Манту.
«Мы приветствовали успешную эвакуацию мирных жителей из Алешек и тщательно рассмотрим, какую поддержку мы могли бы оказать в случае проведения других эвакуаций», – заявила Манту, отвечая на вопрос о возможном участии управления в миссии в Константиновке, передает ТАСС.
В управлении отметили, что пока не получали официальных запросов о сопровождении новых эвакуаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащие полка «Север-Ахмат» спасли шестерых мирных граждан на окраинах Константиновки.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о возможности демонстрации реального контроля над городом посредством гуманитарной акции.
Военный эксперт Борис Рожин заявил о необходимости проведения гуманитарной операции для безопасной эвакуации оставшихся жителей Константиновки.