В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
В МИД обвинили ФРГ, Италию и Японию в нарушении обещания о недопущении войн
Германия, Италия и Япония нарушили свои обязательства о недопущении войн, заявил на сессии ПМЭФ директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.
Он подчеркнул, что бывшие страны «оси» на протяжении последних трех лет выступают против резолюции ООН, направленной на осуждение героизации нацизма, несмотря на данные ими обещания после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».
Лукьянцев отметил, что эти государства забыли о признании собственной вины за развязывание войны и обязательстве не допускать подобных проявлений впредь. Он отметил, что резолюция о героизации нацизма принимается ежегодно, но Россия сталкивается с попытками фальсификации истории и утверждениями, будто документы Нюрнбергского трибунала недоступны.
По словам Лукьянцева, в то же время в адрес России выдвигаются обвинения в искажении исторической памяти, однако российская сторона предпочитает оперировать фактами и аргументами.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Она также отметила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.