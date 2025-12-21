Bild: Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

Tекст: Ольга Иванова

Канцлер Германии Фридрих Мерц на этой неделе потерпел сразу три серьезных неудачи, что может помешать его лидерским амбициям в Европе, передает ТАСС со ссылкой на издание Bild. Газета отмечает, что на саммите Евросоюза ему не удалось провести свой план по экспроприации замороженных российских активов, а также добиться подписания торгового соглашения со странами Южной Америки.

Дополнительный удар по позиции Мерца нанесло его поражение на внутренней политической арене. Поддерживаемый им кандидат Гюнтер Крингс проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр на выборах главы Фонда Конрада Аденауэра, причем она считается оппонентом Мерца и представителем другого крыла ХДС.

Главный редактор Bild Роберт Шнайдер констатировал, что теперь канцлер «может позабыть о претензии на свое лидерство в Европе», а Италия, по словам премьер-министра Джорджи Мелони, после саммита высказала именно то, о чем думали многие. Автор статьи подчеркнул, что Германия, которая ранее выступала против общеевропейских займов, теперь рискует заплатить высокую цену, ведь кредит для Киева будет выделен именно за счет этих заимствований.

Руководитель социологического института INSA Херман Бинкерт в интервью Bild считает, что Мерц уходит на рождественскую паузу даже слабее, чем был летом, и ему необходимо пересмотреть свою стратегию, если он рассчитывает на успех в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов.

План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

