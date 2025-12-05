  • Новость часаОхрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    5 декабря 2025, 15:28 • Новости дня

    Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Речь идет об активах на общую сумму 1,232 млрд рублей, передает РИА «Новости». Часть этого имущества будет обращена в доход государства.

    «Исковое заявление Генпрокуратуры о взыскании имущества Иванова... удовлетворить частично», – огласила решение судья Тереза Жребец. После этого она начала перечислять активы, подлежащие изъятию в пользу государства.

    Ответчиками по иску вместе с Ивановым проходили его бывшая супруга Светлана Захарова и гражданская жена Мария Китаева. Также в списке значатся отец экс-чиновника, его доверенное лицо, водитель и несколько связанных с ними компаний.

    Данные о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. По другому делу, о растрате, экс-замминистра в июле был приговорен к 13 годам колонии.

    Ранее Иванов заявил о непонимании сути иска об изъятии имущества.

    Напомним, арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

    4 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление

    Концертный директор Долиной анонсировал заявление артистки

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    По словам Пудовкина, ситуация вокруг народной артистки России остается сложной, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на POPCAKE.

    «Рассказать всю правду действительно нужно… Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий… 5 декабря этот ответ будет», – заявил Пудовкин журналистам.

    Пудовкин уточнил, что творческая деятельность Долиной не пострадала от скандальной истории, а билеты на все выступления артистки полностью распроданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    СМИ сообщали, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной.

    4 декабря 2025, 21:46 • Новости дня
    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте

    Депутат Панеш: Со следующего года россияне смогут поставить в паспорте отметку ИД ЕРН

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года жители России смогут по своему желанию получить в паспорте штамп с ИД ЕРН – идентификатором записи в едином федеральном регистре сведений о населении. о том, что это за идентификатор и зачем он нужен, разъяснил депутат Госдумы Каплан Панеш.

    ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и сохраняется при смене паспорта, фамилии или места жительства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, штамп будет проставляться аналогично отметке об ИНН – с указанием инспекции, кода, даты внесения, подписи должностного лица и печати.

    Панеш подчеркнул, что новый идентификатор не заменяет уже существующие СНИЛС и ИНН, а лишь дополняет их, передает RT.  «ИД ЕРН выступает «надведомственным» кодом: в едином регистре к нему привязаны и ИНН, и СНИЛС, и другие данные о человеке. Это позволяет госорганам и банкам запрашивать проверенный набор сведений через одну точку доступа, не собирая информацию по разным базам», – заявил Панеш. СНИЛС при этом останется номером лицевого счета в пенсионной системе, ИНН – налоговым идентификатором.

    С 2026 года новые штампы с ИНН в паспорта ставиться уже не будут – вместо них гражданин, если захочет, сможет выбрать ИД ЕРН. Действующие отметки об ИНН сохранять необязательно. Панеш также уточнил, что введение содержащегося в паспорте ИД ЕРН важно прежде всего для граждан, активно пользующихся государственными или банковскими услугами.

    Ранее депутат Дрожжина рассказала о полезных отметках в паспорте.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    4 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Москва и Нью-Дели обсудили выпуск SSJ в Индии

    ОАК и HAL начали работу по организации выпуска SSJ в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание в Индии производства SSJ с перспективой поставок компонентов для российских самолетов, заявил глава ОАК Вадим Бадеха.

    ОАК и Hindustan Aeronautics Limited ведут переговоры о запуске производства пассажирского самолета «Сухой суперджет» на территории Индии, передает ТАСС. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что такой проект способен создать новые возможности для промышленности обеих стран.

    Бадеха на бизнес-форуме подчеркнул: «Сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень. Мы совместно с корпорацией HAL работаем над проектом организации производства в Индии гражданского пассажирского самолета «Сухой суперджет».

    Среди задач совместного проекта – освоение производства компонентов, агрегатов и систем SSJ на индийских предприятиях, включая радиоэлектронику, обрабатывающую промышленность и металлургию.

    Одной из целей станет поставка произведенных в Индии элементов и агрегатов на российский производственный конвейер. Бадеха выразил уверенность, что индийская промышленность справится с задачей комплексного освоения производства компонентов для современных авиалайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский самолет SJ-100 успешно прошел испытания в искусственном бассейне, где была подтверждена защита отечественных двигателей ПД-8 от попадания воды.

    Минпромторг в 2026 году планирует начать научные и опытно-конструкторские работы по установке новых двигателей на самолеты SSJ-100, сохраняя ресурс их планера.

    В Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания SJ-100, построенного с использованием отечественных серийных технологий.

    4 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Захарова озвучила цели ЕС в Армении

    Захарова обвинила ЕС в попытках ослабить партнерство России и Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ЕС действует в ущерб традиционным связям Москвы и Еревана, используя ограничительные меры.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на официальном канале ведомства в Rutube прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас. Захарова заявила, что единственной целью Евросоюза во взаимодействии с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.

     «То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют», – сказала Захарова в ходе брифинга.

    Она также указала, что Евросоюз прикладывает максимальные усилия, чтобы осложнить традиционное и взаимовыгодное сотрудничество России и Армении, включая сферы энергетики. По ее словам, европейцы применяют «санкционную дубину», стараясь поставить под контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между двумя странами.

    Захарова назвала вмешательство ЕС в дела суверенных государств абсолютно недопустимым. Она добавила, что, в отличие от Брюсселя, Москва строит отношения с партнерами на основе равноправия, не выдвигая требований и не вынуждая кого-либо выбирать сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евродипломатии Кая Каллас ожидает от Армении присоединения к санкциям против России.

    Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы в стране нацелены на достижение стандартов Евросоюза независимо от перспектив членства.

    До этого Мария Захарова ответила на обвинения Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах отношений турок и армян.

    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    4 декабря 2025, 17:55 • Новости дня
    Москвичи объяснили неумение мужчин фотографировать женщин
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Мужчины, как правило, плохо фотографируют своих женщин, поскольку не имеют соответствующей практики и не обращают внимания на детали. Впрочем, в последнее время парни улучшают навыки работы с фото благодаря советам подруг, рассказали москвичи газете ВЗГЛЯД.

    «Любящий мужчина может тебя сфотографировать, передав нужное состояние», – допускает одна из опрошенных. Другая ей оппонирует: мужчины не способны отразить уникальность своей женщины на фото. «Если мы берем среднестатистического мужчину, ему это все не сдалось», – подчеркнула она.

    Виной всему – не нежелание мужчин, а отсутствие практики съемок, объясняет другая собеседница. «Они не понимают, какой ракурс лучше выбрать, а мы знаем», – поясняет горожанка. «У нас нет в детстве и юности спроса на то, чтобы кого-то фотографировать», – подтверждает ее позицию один из опрошенных.

    Впрочем, некоторые мужчины крайне внимательно относятся к фотографированию своих пассий. «Я понимаю, что важно сохранить в кадре, смотрю на детали. Но вообще мужчины, как правило, это игнорируют, им лень», – поделился молодой человек.

    К слову, один из прохожих честно признался, что не умеет делать красивые кадры для своей возлюбленной: «Женщинам нужно что-то уникальное. А мужчина три кадра сделал и все», – поясняет он. Еще одной причиной неудавшихся фото москвичи называют усталость. «Человек просто устает от постоянных просьб что-то или кого-то сфотографировать. Особенно это касается времени в отпуске», – считает молодой фотограф.

    Но не все так плохо – мужчины в последнее время немного научились фотографировать партнерш, считает москвичка. «Судя по всему, сейчас пошел тренд, когда парни узнают от своих девушек или подруг базовые навыки работы с фото. Так что часть из них вполне могут сделать удачный кадр», – пояснила она.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о реакции на проверки телефона партнером, а также об атмосфере у них на работе.

    5 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

    Политолог Ткаченко: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Индийско-американские отношения вошли в острый конфликт после того, как администрация Дональда Трампа ввела пошлины против Индии и требовала от республики перестать закупать нефть из России. Теперь Нью-Дели подчеркнуто уважительным приемом Владимира Путина посылает сигнал Вашингтону: Штатам не по силам что-то изменить в растущем сближении стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Индия рассматривает Россию как очень близкого партнера. Подчеркнуто уважительный прием российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Нью-Дели призван послать сразу несколько сигналов», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Первый – адресован индийским гражданам. «Численность населения страны составляет почти 1,5 млрд человек. Они должны быть уверены, что внешняя политика руководства республики соответствует интересам народа. Поэтому власти разными способами доносят, для чего они так серьезно инвестируют в отношения с Россией», – уточнил собеседник.

    Второй – адресован США, продолжил эксперт. Ткаченко напомнил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Индия оказалась под жутким давлением со стороны Вашингтона. «В течение десятилетий считалось, что Китай настолько огромная угроза для индийской стороны, что последняя обречена на сотрудничество со Штатами. Но новая администрация, введя пошлины против Индии, вышла далеко за рамки этой стратегии вовлечения Дели в американскую внешнюю политику», – указал политолог.

    Отношения продолжили ухудшаться после того, как США потребовали от Нью-Дели перестать закупать нефть из России и угрожали вторичными санкциями в случае невыполнения условия, добавил спикер. «Индия – суверенная страна. Для местной политической культуры и самоуважения совершенно неприемлемы попытки оказать давление на республику. Поэтому индийско-американские отношения вошли в острый конфликт и продолжают пребывать в этом состоянии», – пояснил аналитик.

    «Пышный прием Путина – это сигнал Вашингтону: у Индии, что называется, есть «план Б». Наверное, безопасность страны можно обеспечивать с опорой на Штаты, но, по-моему, в республике решили, что Россия с миссией сглаживания конфликтности между Дели и Пекином справится лучше. Это очень важное изменение в дипломатии как Индии, так и всей Евразии в целом», – считает Ткаченко.

    Кроме того, республика поняла, что у нее нет технологической зависимости от США. К осознанию этого Дели привел недавний индийско-пакистанский кризис, в ходе которого очень хорошо были продемонстрированы возможности российского оружия, добавил собеседник. По его прогнозам, происходящее заставит Вашингтон пересмотреть политику в отношении некогда партнера.

    «Для индийской экономики сотрудничество с Россией в энергетической сфере, а также в области военно-морского флота исключительно важно. В Госдепе не могут не признать масштабы партнерства Москвы и Дели. И тем более Штатам не по силам что-то изменить в этом растущем сближении и сотрудничестве», – заключил Ткаченко.

    Ранее телеканал India Today показал мультфильм с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди. По сюжету российский президент и индийский премьер-министр едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбе. На заднем плане показывают зенитно-ракетные системы С-400, которые Москва поставляет Нью-Дели.

    Далее в кадре возникают две бензоколонки, над одной из которых написано «Россия», над другой – «США». Рядом с этой бензоколонкой стоит Дональд Трамп, смотрящий на мотоцикл Путина и Моди. Индийский лидер заправляет мотоцикл из бензоколонки с надписью «Россия», после чего уезжает, оставляя главу Белого дома на месте, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский президент 4 декабря прилетел в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом. По пути из аэропорта в город установили более 200 плакатов с портретом Путина и надписью «Добро пожаловать» на русском языке. Улицы индийской столицы украсили флагами России, отмечает агентство.

    В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера. Встреча продлилась более 2,5 часов, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. Уточняется, что президент рассказал премьеру Индии о событиях на украинском направлении.

    Моди в свою очередь отметил, что Москва и Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. «Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», – сказал политик.

    В пятницу проходит основная часть переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сообщил, что на встрече будет подписан важный пакет документов. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве.

    4 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Мизулина: ВСУ планировали ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке, где должен был выступать заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов), сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, информация о подготовке теракта поступила уже после приезда артиста в город и подтвердилась позднее. «Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», – написала она в своем Telegram-канале.

    Мизулина подчеркнула, что на оба концерта были проданы все билеты, а это означало более двух тысяч потенциальных зрителей. Благодаря оперативным действиям российских силовых ведомств и местных властей удалось избежать жертв среди гражданских лиц, так как в момент получения информации доступ на площадку был прекращен и была объявлена ракетная опасность.

    После отмены концертов Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Как уточнила Мизулина, по итогам встречи было принято решение навестить семью участника специальной военной операции.

    Напомним, в Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ.

    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    4 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    Роскомнадзор заблокировал SnapChat
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Блокировка SnapChat введена в России. Причиной стало использование мессенджера в преступных целях.

    Сервис SnapChat начал блокироваться в России с 10 октября 2025 года, передает ТАСС. Роскомнадзор заявил, что решение было принято из-за того, что приложение используется для организации террористических действий и вербовки исполнителей на территории страны.

    Представитель пресс-службы ведомства заявил: «По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

    Решение о блокировке объясняется правилами централизованного управления сетью связи общего пользования. Ведомство подчеркнуло, что меры были приняты с целью защиты граждан и предотвращения использования платформы для распространения преступной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор начал активно блокировать VPN в ряде российских регионов, затронув такие протоколы, как SOCKS5, VLESS и L2TP.

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления на ней запрещенных материалов экстремистской и террористической направленности, а также педофилии.

    Фотохостинг с миллионами посетителей, где размещались материалы с детской порнографией, был полностью заблокирован для российских пользователей.

    4 декабря 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие американские компании, ранее покинувшие российский рынок, заинтересованы в возвращении в Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что уже получил от американских компаний письма с просьбой о возвращении, передает ТАСС. «Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться. Они этого очень хотят», – сказал Путин.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    4 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины принято решение о переименовании 10 городских улиц, ранее носивших имена российских общественных и культурных деятелей, среди которых Александр Суворов и Исаак Левитан.

    Киевский городской совет принял решение о переименовании десяти улиц, ранее носивших имена российских деятелей, сообщает РИА «Новости». Официальное сообщение опубликовано на его сайте. В совете подчеркнули, что эти названия «были связаны со страной-агрессором». Среди переименованных улиц – улица Левитана, которую теперь будут называть Лукрецкой, а проспект маршала Рокоссовского переименовали в проспект Дмитрия Павлычко.

    Также было решено часть улицы Лаврской назвать в честь гетмана Ивана Мазепы. Улица Суворова получила новое название – улица Людмилы Фои, а переулок Макаренко теперь официально именуется переулком Софии Окуневской.

    Власти города отмечают, что процесс переименования улиц, связанных с Россией, продолжается в рамках общей политики избавления от советского и российского культурного наследия на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим уже переименовал императоров Российской империи Николая I и Николая II. До этого Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства все объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

    А глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги ассоциацией связи Киева с Москвой.

    На Украине с 2015 года ведется переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям, а после 2022 года процесс вытеснения русского языка и культурного наследия России усилился.

    4 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Российский дипломат посетил МИД Турции из-за атак на танкеры

    Временный поверенный в делах России посетил МИД Турции из-за атак на танкеры

    Российский дипломат посетил МИД Турции из-за атак на танкеры
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов в четверг посетил МИД Турции в связи с ситуацией в Черном море, где произошли нападения на танкеры.

    «Информацию о посещении [Ивановым] министерства иностранных дел подтверждаем», – сообщил ТАСС диписточник в Анкаре.

    Ранее в турецкое внешнеполитическое ведомство был также вызван посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов. Как сообщил собеседник агентства, главной темой обсуждения стала обеспокоенность Турции событиями в Черном море, а именно атаками на танкеры, следовавшие в Россию.

    В пятницу танкер Virat под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья. Утром субботы этот танкер вновь обстреляли с использованием беспилотников у берегов Турции.

    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции.

    МИД России осудил атаки Киева на танкеры, назвав их террористическими действиями.

    4 декабря 2025, 20:10 • Новости дня
    Уральский чиновник предложил рожать зачатых от насильников детей
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консультант департамента внутренней политики Свердловской области и кандидат философских наук Павел Суслонов заявил о возможности передачи рожденных в результате насилия детей в детские дома.

    Он выступил с таким комментарием на встрече со студентами медицинского колледжа, отвечая на вопрос об обязательстве женщин рожать детей, зачатых при таких обстоятельствах, передает Life.

    Суслонов, заявление которого публикует ОТВ, подчеркнул, что «у нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки». При этом он отметил, что это его личное мнение, а не официальная позиция. По его словам, «чиновники тоже имеют право на свободу слова и на свободу вероисповедания».

    В ноябре свердловский депутат заявил о праве детей от насильников на жизнь.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости введения ограничения на аборты, за исключением случаев по медицинским показаниям.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последний год число женщин, решивших отказаться от аборта, выросло на 25%.

    4 декабря 2025, 17:37 • Новости дня
    В Башкирии вертолет совершил жесткую посадку

    В пригороде Уфы частный вертолет совершил жесткую посадку, пострадал пилот

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортная прокуратура Башкирии выясняет обстоятельства аварии частного вертолета в Кировском районе Уфы, где серьезно пострадал пилот.

    Частный вертолет Eurocopter AS-350 (RA-04057) совершил жесткую посадку днем четверга вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы, передает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что на частной вертолетной площадке произошла жесткая посадка вертолета. Пилот получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь. Следователями проводится проверка.

    Пострадавший пилот был госпитализирован. На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Приволжская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ведомство предупредило, что примет соответствующие меры реагирования при выявлении нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2022 года в Башкирии также произошла жесткая посадка частного вертолета той же марки - Eurocopter AS350.

    В той авиакатастрофе погибли два человека и еще двое получили ранения. По факту крушения и гибели двух человек возбудили уголовное дело.

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

