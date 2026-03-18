    Трамп: США не желают помощи от стран НАТО
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Стало известно о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 12:00 • В мире

    Убийством Лариджани Израиль подставил США

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Израиль выполнил свое обещание и уничтожил еще одну из ключевых фигур военно-политического руководства Ирана – секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Тем самым он действительно приблизился к другой своей важнейшей цели – но в то же время пошел явно поперек желаний и интересов Дональда Трампа.

    Израильтяне целенаправленно выбивают иранских лидеров. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал указание, чтобы военные после выявления месторасположения высокопоставленных иранских должностных лиц сразу же били по ним, не тратя время на запрашивание разрешения по цепочке командования.

    И 17 марта им сопутствовал очередной успех. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об убийстве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Иранская сторона подтвердила это убийство – Лариджани выследили в доме его дочери, и ради того, чтобы убить главу Совбеза, израильтяне уничтожили целый жилой квартал. Казалось бы, и Тель-Авив, и США, и их союзники должны по этому поводу радоваться в одинаковой степени.

    «Али Лариджани был ключевым игроком, через которого проходили все нити управления, как внутренней, так и внешней политикой. После убийства Али Хаменеи он замкнул на себе почти все, что осталось от иранской вертикали власти», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Кирилл Семенов.

    Опираясь на свои связи и клан (у Лариджани были четыре брата, один из которых был советником по внешней политике Али Хаменеи, а второй возглавляет Совет целесообразности, который отвечал за урегулирование разногласий в законодательных ветвях иранской власти), Лариджани контролировал ситуацию в стране и фактически возглавлял Иран после убийства али Хаменеи.

    Соответственно, по всем классическим канонам войны его гибель должна ослабить Иран и облегчить изначально заявленный Израилем и Соединенными Штатами курс на смену режима. Процесс «взятия иранским народом власти в свои руки» – тем самым народом, протесты которого в начале 2026 года, по мнению западных СМИ, разгонялись как раз под руководством Али Лариджани.

    Однако дело в том, что

    на сегодняшний день ни Соединенные Штаты, ни Израиль уже не ставят своей целью смену режима. Более того, их цели сейчас отличаются друг от друга. И, соответственно, убийство Али Лариджани имеет для них совершенно разный смысл.

    Так, администрация Соединенных Штатов сейчас усиленно ищет вариант выхода из конфликта, который затянулся и имеет все шансы похоронить президентские перспективы Дональда Трампа. Блицкриг (быстрая смена режима после убийства Хаменеи с капитуляцией его преемников по венесуэльскому образцу) не удался, Иран сплотился в своем сопротивлении и наносит болезненные удары по американским базам и интересам в Персидском заливе. Блокада Ормузского пролива уже привела к росту цен на нефть и, соответственно, топлива на американских заправках.

    Демократы и даже ряд республиканцев обвиняют Трампа в ведении агрессивной, не нужной Америке войны, которую Белому Дому, вероятно, придется сворачивать уже через полтора месяца (по закону президент имеет право вести войну два месяца, после чего обязан получить согласие Конгресса – а Конгресс эту войну вряд ли одобрит). Поэтому Трамп всеми силами – уговорам и угрозами начать сухопутную операцию – пытается сейчас договориться с иранцами о таком завершении, которое можно было бы назвать его победой.

    А главным иранским дипломатом был как раз Али Лариджани. «Он фактически подменил министра иностранных дел Аббаса Аракчи по ряду внешнеполитических направлений», – говорит Кирилл Семенов.

    Лариджани вел переговоры по иранской ядерной программе. Лариджани отвечал за заключение грандиозной сделки с Китаем в 2021 году, предусматривающей инвестиционный пакет в 400 млрд долларов и переход двух стран к стратегическому сотрудничеству. Наконец, Лариджани курировал российское направление, регулярно совершая визиты в Москву. И именно Лариджани обладал всеми качествами, которые были нужны для переговоров с Трампом: авторитетом и прагматизмом.

    Да, Лариджани называли жестким человеком. Он был лично предан убитому Али Хаменеи и обещал мстить за него США и Израилю. «Эти двое сожгли сердце иранской нации, и мы сожжем их в ответ», – говорил он после убийства Али Хаменеи.

    Однако при всем при этом он (большой специалист по учению Канта) не был ослеплен религиозными догмами и трезво смотрел на вещи.

    «Али Лариджани хоть и относился к условному консервативному лагерю, но был при этом вполне договороспособным политиком. Прагматичным и понимающим, где нужно проявить жесткость – а где пойти на уступку. Лариджани никогда не стал бы заводить страну в ловушку, где для нее возникают экзистенциальные угрозы»,

    – говорит Кирилл Семенов. Такой ловушкой как раз могла быть наземная операция США, которая привела бы к серьезному ущербу для Ирана.

    «И теперь непонятно, с кем американцы могут договариваться. Да, есть президент Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Аббас Аракчи – но непонятно, насколько они имеют влияние на процесс принятия решений», – говорит Кирилл Семенов. Однако Пезешкиан в силу его якобы прозападных настроений отстранен от процесса принятия решений, а Аббас Аракчи ограничивается тем, что дает интервью западным телеканалам. «Смерть Лариджани лишит иранское руководство одного из самых проницательных и влиятельных голосов и может осложнить любые переговоры по прекращению войны», – пишет CNN.

    И вот именно это сейчас нужно Израилю. Целью Тель-Авива является максимальная хаотизация Ближнего Востока и военное поражение Исламской Республики. В идеале даже начало гражданской войны на ее территории. Главным инструментом же для достижения этой цели является максимальное вовлечение Соединенных Штатов в иранскую войну, вплоть до наземной операции наподобие войны в Ираке.

    Для чего, в свою очередь, нужно лишить Дональда Трампа возможности выскочить из войны через дипломатическую договоренность с иранским руководством – проще говоря, выбить влиятельных и одновременно договороспособных представителей этого руководства. Сделать все возможное, чтобы власть в Иране перешла к сторонникам так нужной Израилю жесткой, непримиримой линии. Тем, кто как раз готов будет рискнуть – не выпускать США из войны и попытаться нанести Америке стратегическое поражение, вынуждая Трампа дальше втягиваться в эту войну.

    Как раз такие люди и собираются сейчас вокруг нового рахбара Моджтабы Хаменеи. Потерявшего в этой войне отца, мать, сестру, жену и, предположительно, одного из своих детей. Далекого от философии Канта и желающего мести любой ценой.

    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Axios: Клан Кастро вернется к власти на Кубе
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

