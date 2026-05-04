Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

Эксперты сказали готовиться к развалу ОПЕК+

Tекст: Ольга Самофалова

Несмотря на выход ОАЭ из ОПЕК, мировые цены на нефть не обвалились, а наоборот, 30 апреля достигли четырехлетнего максимума и превысили 126 долларов за баррель.

Триггером стало неофициальное сообщение о том, что Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, а Центральное командование США обязано представить Трампу планы возможных военных операций против Ирана.

При сохранении перебоев в поставках цены на нефть могут вырасти до 140–150 долларов за баррель, предполагает главный инвестиционный директор Skylar Capital Management Билл Перкинс. Это в конечном счете может привести к падению спроса, а следом и цен.

При этом на рынке сложилась ситуация, когда даже после завершения ближневосточного конфликта, проблемы и напряжение с нефтяного рынка никуда не уйдут. Потому что в этот момент приобретет силу другой фактор, который сейчас отодвинут на второй план – это открытый выход ОАЭ из ОПЕК.

Эксперты указывают на несколько возможных сценариев для нефти после того, как ближневосточный конфликт завершится, и Ормузский пролив снова начнет принимать все те объемы нефти, нефтепродуктов и СПГ, которые сейчас оказались заперты в регионе.

«Наиболее легким для нефтяного рынка будет сценарий, при котором Объединенные Арабские Эмираты после выхода из ОПЕК сохранят координацию с остальными участниками картеля. В таком случае на рынке цены на черное золото могут остаться вблизи текущих уровней.

При более реалистичном сценарии все страны так или иначе будут тянуть одеяло в свою сторону и превышать согласованные квоты на добычу. Тогда предложение будет расти, а цены – снижаться. Но ситуация может развиваться и более критично: вслед за Эмиратами из ОПЕК начнут выходить и другие крупные участники. Тогда рынок может столкнуться с переизбытком нефти, а цены – существенно снизиться. Этого сейчас стремятся добиться США, чтобы сгладить ценовые последствия после начала конфликта на Ближнем Востоке», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

«По предварительным оценкам, после восстановления поставок через Ормуз ОАЭ могут поднять добычу с квоты около 3,4 млн баррелей в сутки до уровня выше 4,5 млн баррелей в сутки, а это уже заметный дополнительный объем для рынка. Тогда стоимость Brent может опуститься в диапазон 85–100 долларов за баррель», – оценивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Стрессовый сценарий, по его словам, состоится, если ограничения в Ормузе сохранятся, а политические риски вырастут. «Тогда рынок будет смотреть не на выход ОАЭ, а на физический дефицит поставок. В этом случае нефть может оставаться выше 110 долларов за баррель, а отдельные скачки котировок выше возможны на новостях о перебоях», – полагает Чернов.

И самый негативный сценарий – это полный развал ОПЕК, когда вслед за ОАЭ альянс покидают и другие члены. В зоне риска Ирак и даже Казахстан, которые тоже были недовольны тем, что страны вне ОПЕК повышают добычу, увеличивают рыночную долю за счет ограничений и сокращения добычи членами ОПЕК+.

«Я думаю, что базовый сценарий – это как раз развал ОПЕК+, по крайней мере, к этому надо готовиться. Мало шансов, что удастся удержать сделку в каком-то виде, например, договориться не пропускать лишние танкеры. Это один из вариантов, но не основной все-таки.

Надо быть готовым к тому, что не удастся согласовать сохранение этой сделки, и все равно найдется еще тот, кто захочет выйти из соглашения, а потом еще и еще, и как карточный домик все это посыплется. Другой вопрос: как это будет реализовано? Условно сразу все публично объявят о выходе из ОПЕК или по очереди будут выходить», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

«Если после ОАЭ из сделки начнут выходить другие участники, то рынок перейдет от режима ограничения добычи к борьбе за его долю. Это самый неприятный сценарий для цен черного золота после разблокировки Ормуза. Предложение вырастет не сразу, но ожидания изменятся быстро. Трейдеры начнут заранее закладывать будущий избыток нефти», – говорит Чернов.

По его оценке, если распад дисциплины ОПЕК+ совпадет с нормализацией Ормуза, Brent может опуститься к 75–85 долларам за баррель. При агрессивном наращивании добычи несколькими странами возможен уход ниже 75 долларов, но это уже сценарий ценовой войны, а не базовый вариант, говорит Чернов.

Россию вся эта ситуация тоже, конечно, коснется. Российский бюджет должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть, заявил глава Минфина Антон Силуанов, комментируя скорый выход ОАЭ из ОПЕК. По словам министра, если примеру Эмиратов последуют другие страны, стоимость нефти может пойти вниз, поэтому Москве необходим денежный резерв не менее чем на три года.

«Для России лучший сценарий – это сохранение ОПЕК+ без ОАЭ и дорогая нефть из-за ограничения логистики в Ормузском проливе. Тогда Urals останется дорогой, нефтегазовые доходы бюджета будут увеличенными, а курс рубля укрепится, так как получит дополнительный приток валютной выручки», – считает Чернов.

Средний сценарий – Ормуз открывается, ОАЭ добывают больше, но ОПЕК+ сохраняется. Для бюджета РФ это уже хуже, так как в таком случае нефтяные доходы снижаются, но без резкого шока, отмечает эксперт. Минфин уже сообщил, что нефтегазовые доходы за январь–март 2026 года составили 1,443 трлн рублей и были ниже прошлого года на 45,4% год к году. То есть бюджет уже чувствителен к нефтяной цене и дисконту Urals, добавляет собеседник.

«Худший сценарий – это полный распад ОПЕК+ и падение стоимости Brent ниже 80 долларов за баррель. Тогда для России давление будет ощущаться сразу по нескольким каналам,

так как станут ниже нефтегазовые доходы, вырастет дефицит бюджета и станет слабее рубль. На этом фоне увеличится потребность в дополнительных внутренних заимствованиях или расходовании резервов», – говорит Чернов.

При этом подушка безопасности у России есть, но она не безгранична. По данным Минфина, ФНБ на 1 апреля 2026 года составлял 13,41 трлн рублей, или 5,7% ВВП. Но ликвидная часть намного меньше и составляет около 3,89 трлн рублей, или 1,7% ВВП. «Поэтому говорить о полноценной трехлетней подушке можно только с оговорками.

Если стоимость нефти надолго уйдет вниз, ждать придется не одного решения, а набора мер. Это более жесткий контроль расходов, перенос части инвестпроектов, рост заимствований, возможная корректировка налогов и более осторожная бюджетная политика. Прямое резкое урезание всех расходов не базовый сценарий, но сокращение отдельных статей и заморозка части новых обязательств в таком варианте выглядят вполне реалистично», – рассуждает эксперт.