  Российские войска закрепились в Рай-Александровке
    Трамп объявил операцию по выводу судов из Ормуза
    В Ереване назначена встреча почти 50 европейских лидеров
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    Британия захотела участвовать в кредите ЕС для Украины
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе
    Белгородский губернатор продлил отпуск
    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    4 мая 2026, 10:20 • Экономика

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Эксперты сказали готовиться к развалу ОПЕК+

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок?

    Несмотря на выход ОАЭ из ОПЕК, мировые цены на нефть не обвалились, а наоборот, 30 апреля достигли четырехлетнего максимума и превысили 126 долларов за баррель.

    Триггером стало неофициальное сообщение о том, что Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, а Центральное командование США обязано представить Трампу планы возможных военных операций против Ирана.

    При сохранении перебоев в поставках цены на нефть могут вырасти до 140–150 долларов за баррель, предполагает главный инвестиционный директор Skylar Capital Management Билл Перкинс. Это в конечном счете может привести к падению спроса, а следом и цен.

    При этом на рынке сложилась ситуация, когда даже после завершения ближневосточного конфликта, проблемы и напряжение с нефтяного рынка никуда не уйдут. Потому что в этот момент приобретет силу другой фактор, который сейчас отодвинут на второй план – это открытый выход ОАЭ из ОПЕК.

    Эксперты указывают на несколько возможных сценариев для нефти после того, как ближневосточный конфликт завершится, и Ормузский пролив снова начнет принимать все те объемы нефти, нефтепродуктов и СПГ, которые сейчас оказались заперты в регионе.

    «Наиболее легким для нефтяного рынка будет сценарий, при котором Объединенные Арабские Эмираты после выхода из ОПЕК сохранят координацию с остальными участниками картеля. В таком случае на рынке цены на черное золото могут остаться вблизи текущих уровней.

    При более реалистичном сценарии все страны так или иначе будут тянуть одеяло в свою сторону и превышать согласованные квоты на добычу. Тогда предложение будет расти, а цены – снижаться. Но ситуация может развиваться и более критично: вслед за Эмиратами из ОПЕК начнут выходить и другие крупные участники. Тогда рынок может столкнуться с переизбытком нефти, а цены – существенно снизиться. Этого сейчас стремятся добиться США, чтобы сгладить ценовые последствия после начала конфликта на Ближнем Востоке», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

    «По предварительным оценкам, после восстановления поставок через Ормуз ОАЭ могут поднять добычу с квоты около 3,4 млн баррелей в сутки до уровня выше 4,5 млн баррелей в сутки, а это уже заметный дополнительный объем для рынка. Тогда стоимость Brent может опуститься в диапазон 85–100 долларов за баррель», – оценивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Стрессовый сценарий, по его словам, состоится, если ограничения в Ормузе сохранятся, а политические риски вырастут. «Тогда рынок будет смотреть не на выход ОАЭ, а на физический дефицит поставок. В этом случае нефть может оставаться выше 110 долларов за баррель, а отдельные скачки котировок выше возможны на новостях о перебоях», – полагает Чернов.

    И самый негативный сценарий – это полный развал ОПЕК, когда вслед за ОАЭ альянс покидают и другие члены. В зоне риска Ирак и даже Казахстан, которые тоже были недовольны тем, что страны вне ОПЕК повышают добычу, увеличивают рыночную долю за счет ограничений и сокращения добычи членами ОПЕК+.

    «Я думаю, что базовый сценарий – это как раз развал ОПЕК+, по крайней мере, к этому надо готовиться. Мало шансов, что удастся удержать сделку в каком-то виде, например, договориться не пропускать лишние танкеры. Это один из вариантов, но не основной все-таки.

    Надо быть готовым к тому, что не удастся согласовать сохранение этой сделки, и все равно найдется еще тот, кто захочет выйти из соглашения, а потом еще и еще, и как карточный домик все это посыплется. Другой вопрос: как это будет реализовано? Условно сразу все публично объявят о выходе из ОПЕК или по очереди будут выходить», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если после ОАЭ из сделки начнут выходить другие участники, то рынок перейдет от режима ограничения добычи к борьбе за его долю. Это самый неприятный сценарий для цен черного золота после разблокировки Ормуза. Предложение вырастет не сразу, но ожидания изменятся быстро. Трейдеры начнут заранее закладывать будущий избыток нефти», – говорит Чернов.

    По его оценке, если распад дисциплины ОПЕК+ совпадет с нормализацией Ормуза, Brent может опуститься к 75–85 долларам за баррель. При агрессивном наращивании добычи несколькими странами возможен уход ниже 75 долларов, но это уже сценарий ценовой войны, а не базовый вариант, говорит Чернов.

    Россию вся эта ситуация тоже, конечно, коснется. Российский бюджет должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть, заявил глава Минфина Антон Силуанов, комментируя скорый выход ОАЭ из ОПЕК. По словам министра, если примеру Эмиратов последуют другие страны, стоимость нефти может пойти вниз, поэтому Москве необходим денежный резерв не менее чем на три года.

    «Для России лучший сценарий – это сохранение ОПЕК+ без ОАЭ и дорогая нефть из-за ограничения логистики в Ормузском проливе. Тогда Urals останется дорогой, нефтегазовые доходы бюджета будут увеличенными, а курс рубля укрепится, так как получит дополнительный приток валютной выручки», – считает Чернов.

    Средний сценарий – Ормуз открывается, ОАЭ добывают больше, но ОПЕК+ сохраняется. Для бюджета РФ это уже хуже, так как в таком случае нефтяные доходы снижаются, но без резкого шока, отмечает эксперт. Минфин уже сообщил, что нефтегазовые доходы за январь–март 2026 года составили 1,443 трлн рублей и были ниже прошлого года на 45,4% год к году. То есть бюджет уже чувствителен к нефтяной цене и дисконту Urals, добавляет собеседник.

    «Худший сценарий – это полный распад ОПЕК+ и падение стоимости Brent ниже 80 долларов за баррель. Тогда для России давление будет ощущаться сразу по нескольким каналам,

    так как станут ниже нефтегазовые доходы, вырастет дефицит бюджета и станет слабее рубль. На этом фоне увеличится потребность в дополнительных внутренних заимствованиях или расходовании резервов», – говорит Чернов.

    При этом подушка безопасности у России есть, но она не безгранична. По данным Минфина, ФНБ на 1 апреля 2026 года составлял 13,41 трлн рублей, или 5,7% ВВП. Но ликвидная часть намного меньше и составляет около 3,89 трлн рублей, или 1,7% ВВП. «Поэтому говорить о полноценной трехлетней подушке можно только с оговорками.

    Если стоимость нефти надолго уйдет вниз, ждать придется не одного решения, а набора мер. Это более жесткий контроль расходов, перенос части инвестпроектов, рост заимствований, возможная корректировка налогов и более осторожная бюджетная политика. Прямое резкое урезание всех расходов не базовый сценарий, но сокращение отдельных статей и заморозка части новых обязательств в таком варианте выглядят вполне реалистично», – рассуждает эксперт.

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Дети-бандиты заставляют Европу пересматривать свои принципы

    Новая тенденция замечена в европейских странах: ужесточение мер против несовершеннолетних преступников. Десятилетиями в Европе считалось, что против детской преступности лучше всего помогают принципы гуманизма, теперь же в Финляндии обсуждается создание первой в стране тюрьмы для подростков. Эти тектонические перемены происходят не от хорошей жизни, говорят эксперты и указывают на причины происходящего. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

