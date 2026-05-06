Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

Британский журнал The Spectator в своем последнем номере публикует провокационную статью о том, что Россия якобы планирует захватить арктический Шпицберген. Никаких доказательств не приводится. Однако постановка вопроса сама по себе, да еще в нынешних геополитических условиях, не может не привлечь внимания.

«Опасение вызывает тот факт, что поскольку только Норвегия гарантированно соблюдает запрет на использование архипелага в военных целях, …ничто не мешает России попытаться захватить его до того, как Осло сможет начать контрнаступление», – пишет журнал. Именно здесь, мол, и «будет заключаться настоящая проверка для НАТО: согласятся ли союзники Норвегии на конфликт с Россией, чтобы вернуть Шпицберген?»

Сразу укажем на манипуляцию: утверждается, что только Норвегия соблюдает запрет на использование Шпицбергена. Логическим продолжением этой мысли является тезис, что Россия использует архипелаг в запрещенных целях – что, разумеется, не так.

Русские пришли

Подписанный в Париже в 1920 году Трактат о Шпицбергене, который до того был нейтральной и ничейной территорией, предполагает, что суверенитет над архипелагом осуществляет Норвегия, а природными ресурсами и территориальными водами архипелага могут свободно пользоваться более 50 стран-участников Трактата, включая Россию.

Кроме Норвегии только Россия пользуется этим правом, добывая уголь на архипелаге с конца 30-х годов прошлого века. Там существуют два российских шахтерских поселка – Баренцбург и Пирамида (второй законсервирован в 1998 году). В Баренцбурге работает шахта российского треста «Арктикуголь» и российские ученые различных специальностей: геофизики, геологи, археологи, биологи, гляциологи, географы. Постоянно действуют обсерватория Росгидромета и станция нейтронного мониторинга Полярного геофизического института. Кстати, для посещения Шпицбергена ни русским, ни гражданам других стран, подписавших Трактат, виза не нужна.

Юридическая казуистика

По договору 1920 года «суверенитет» Норвегии над Шпицбергеном не означает, что Норвегия владеет архипелагом. Уникальный норвежский «суверенитет» над Шпицбергеном состоит в том, что норвежцы могут поднимать над Шпицбергеном свой национальный флаг, но это не означает, что недра архипелага и территориальные воды с их рыбными ресурсами принадлежат Норвегии.

Норвегия чувствовала, что ее амбиции не удовлетворены. И в 1925 году официальный Осло в одностороннем порядке объявил архипелаг частью Королевства Норвегия. Советская Россия тоже не протестовала – было не до того. Хотя единственным законным претендентом на Шпицберген могла быть именно Россия – и в силу географии, и в силу исторических обстоятельств. До экспедиции Виллема Баренца, которая посетила архипелаг в 1596 году и назвала его Шпицбергеном («Остроконечные горы»), сюда ходили на промысел морского зверя русские поморы.

Норвегия очень болезненно переживает русское присутствие на Шпицбергене. Она постоянно делает попытки продемонстрировать здесь свое превосходство и свое право. Норвежцы всегда называют архипелаг по-своему: Свальбард («Ледяная земля») – так, как, по преданию, назвали его викинги. И никогда – Шпицбергеном.

В 2022 году Осло попытался расширить свой «суверенитет» и распространил национальный закон о таможне на Шпицберген – вопреки Трактату 1920 года.

Быть войне или добру?

Как бы то ни было, русские и норвежцы всегда уживались в Арктике. На официальных российско-норвежских встречах, на которых мне доводилось присутствовать во время многолетней журналистской командировки в Норвегии, обе стороны всегда подчеркивали, что между нашими странами никогда не было войны.

Сейчас другие времена. Норвегия стала последней среди скандинавских стран, присоединившейся в 2022 году к антироссийским санкциям. Даже после начала СВО Осло не собирался вводить ограничения на торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Норвежский премьер Юнас Гар Стёре тогда откровенно сказал, что северные районы Норвегии сильно зависят от совместной с Россией эксплуатации рыбных ресурсов Баренцева моря и потому Норвегия воздержится от санкций. Но прилетели окрики из Вашингтона и Лондона, и Осло взял под козырек.

Ситуация деградировала до того, что теперь Норвегия вслед за Швецией, Данией и балтийскими странами готова «защищать» Украину до конца. Степень русофобии в Норвегии зашкаливает. Ведущую роль в этом играют британцы, на которых норвежцы традиционно смотрят как на «старших и мудрых товарищей».

Русские угрожают?

The Spectator с тревогой пишет, что Шпицберген расположен всего в 1,2 тыс. км от базы русского Северного флота, на «долю которого приходится примерно две трети атомоходов ВМФ, включая минимум 23 подводные лодки». Журнал делает открытие о том, что Норвегия и Шпицберген примыкают к так называемому Медвежьему проливу – водному коридору, который используется Северным флотом для прохода в Северную Атлантику. Оказывается, что «тот, кто в стратегическом плане контролирует Шпицберген, обретет преимущество в Медвежьем проливе в горячей войне».

Журнал повышает градус тревоги. «Исторически интересы России на Шпицбергене казались оборонительными. Однако военные предупреждают, что, по некоторым признакам, Москва переходит к наступательной тактике».

Столкнуть Трампа с Кремлем

Итак, британцы готовят сознание норвежцев к тому, что Россия хочет «вернуть себе» Шпицберген. Хотя нам нет нужды его возвращать, мы на 100 процентов пользуемся своим правом эксплуатации природных ресурсов архипелага.

Зачем? Только ли для создания нового фронта противостояния с Россией, теперь уже в Арктике?

Есть у британцев, похоже, и другая цель. Трамп еще не оставил идею забрать Гренландию – и она конфликтует с «русской угрозой» Шпицбергену. Вполне логично, что после Гренландии Трамп взял бы и Шпицберген, без которого невозможен полный контроль США над Западной Арктикой.

Опять ему мешают русские. Ничего нового. Обычная британская практика.



