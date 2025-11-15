  • Новость часаНа рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для Новой Земли открылись новые перспективы

    @ РИА Новости

    15 ноября 2025, 12:00 Мнение

    Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Василий Авченко Василий Авченко

    писатель и журналист

    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
    США провели испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12
    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки

    Любопытное совпадение: ровно в эти дни, когда речь зашла о возможном возобновлении ядерных испытаний, а именно 15 ноября, исполняется 150 лет со дня рождения геолога и полярника Владимира Русанова (1875-1913). Он не только изучал Новую Землю, но и сделал многое для того, чтобы архипелаг остался в российском владении.

    К Северу и полевой работе Русанова пристрастила, как ни странно, ссылка за членство в подпольном «Рабочем союзе» в Вологодскую губернию. Здесь он оказался в незаурядном обществе: среди ссыльных были такие фигуры, как будущий боевик-эсер и писатель Борис Савинков, литератор и художник Алексей Ремизов, будущий нарком просвещения Анатолий Луначарский, философ Николай Бердяев. Русанов работал статистиком, изучал жизнь зырян (коми), исследовал водораздел Печоры и Камы. После ссылки отправился в Париж, где обучался геологии в Сорбонне. А потом в его жизнь вошла Новая Земля.

    Впервые молодой геолог отправился туда в 1907 году – стирать белые пятна с карты. Через год – снова, в составе французской экспедиции океанографа Шарля Бенара. В 1909 году геолога снарядил в очередной поход архангельский губернатор Иван Сосновский, обеспокоенный хозяйственной активностью норвежцев на архипелаге. В 1910 и 1911 гг. Русанов снова исследовал Новую Землю и прилегающие воды. Его интересы вышли далеко за пределы геологии. Учёный лоббировал открытие Северного морского пути. Считал, что обходить Новую Землю лучше не с юга, а с севера, где ещё ощущается тепло Гольфстрима. Предлагал строить ледоколы и арктические метеостанции.

    О делах и мыслях полярника узнал Николай II. В докладе императору говорилось: «…Благодаря Русанову русским властям удалось разоблачить… хищническую деятельность норвежских промышленников… настоять перед норвежским правительством на выдворении их отсюда, основать в Крестовой губе русский промысловый посёлок… и… предохранить эту исконную русскую, но, к сожалению, заброшенную нами полярную окраину от угрожающей ей печальной участи открытого русскими людьми Груманта – Шпицбергена». Другими словами, Русанов фактически утвердил российский суверенитет над Новой Землёй, не дав ей уплыть куда-нибудь налево. Вчерашнего ссыльного наградили орденом Св. Владимира.

    В 1912 году по предложению Министерства внутренних дел Владимир Русанов возглавил экспедицию на Шпицберген – тогда де-факто ничейный архипелаг, который пробовали осваивать норвежцы, англичане, голландцы, шведы. Русанов знал: на нём издавна бывали русские поморы. Он считал нужным «вновь воскресить наши промыслы на Шпицбергене». На судне «Геркулес» Русанов открыл на Шпицбергене ряд угольных месторождений (с 1913 года и по сей день Россия ведёт там угледобычу). А потом направился к любимой Новой Земле – и пропал без вести… Вместе с Георгием Седовым и Георгием Брусиловым Русанов стал одним из прототипов пропавшего капитана Татаринова в знаменитом романе Вениамина Каверина «Два капитана».

    Русанов видел, что Арктика – кладовая ресурсов, и считал, что ключ к их освоению - Северный морской путь. Он во многом определил северную политику нашей страны на много лет вперёд. В сегодняшней повестке России Арктика занимает всё более важное место. Речь идёт уже не о Севморпути как таковом, а о Трансарктическом транспортном коридоре – понятии ещё более масштабном.

    Что касается Новой Земли, то ядерный полигон на ней оборудовали ещё в 1950-х, островитян-ненцев переселили на материк. Среди тех, кто вынужденно перебрался в Архангельск, был Тыко Вылка – друг и проводник Русанова, прозванный «президентом Новой Земли». Геолог, оценив таланты ненца, помог получить ему художественное образование. Тыко Вылка стал известным художником, и еще отцом ненецкой литературы.

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или, как сейчас говорят, не последнее, а крайнее?

    Другие материалы автора

    Главное
    Трамп подтвердил намерение США провести ядерные испытания
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    Малкин побил исторический рекорд НХЛ
    Освобожден задержанный в Батуми «Аферист из Tinder»
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS
    Akhbar El-Yom: В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев

    Германия, с одной стороны, стремится избавиться от десятков тысяч афганских беженцев, а с другой – сама их к себе завозит, причем за государственный счет и с помощью авиарейсов. Как такое произошло, почему это не нравится многим германским политикам – и как долго немецким бюргерам придется это терпеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации