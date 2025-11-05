Эксперт: Москва не допустит импульсивных решений в сфере ядерных испытаний

Эксперт Козюлин: Россия даст зеркальный ответ в случае возобновления США ядерных испытаний

Tекст: Андрей Резчиков

«На протяжении последних десятилетий Россия, как ранее и Советский Союз, сохраняя паритет, действовала по принципу зеркального ответа Соединенным Штатам. Обе стороны последовательно сокращали ядерные арсеналы и воздерживались от испытаний. Этот подход сохранится и впредь – чтобы США не могли добиться преимущества и всегда понимали: Вашингтону не удастся ни обмануть, ни запугать Москву», – заявил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, заявления Владимира Путина на совещании Совбеза подтвердили твердость российской позиции в диалоге с США. Это сигнал о том, что Россия не намерена отступать: Москва не уступает своих позиций, но и не повышает ставки.

Как отметил эксперт, каждое решение и заявление по данному вопросу имеет особый вес. В этой связи президент поручил профильным ведомствам собрать всю возможную информацию о планах США в области ядерных испытаний и подготовить предложения о возможных «зеркальных» ответных жействиях. Окончательное решение будет принято по результатам комплексного и всестороннего анализа.

«При этом важно помнить, что Россия в свое время присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и продолжает соблюдать свои обязательства. Думаю, эта политика сохранится. Однако если США проведут ядерные испытания, Россия не будет считать себя связанной договором, – подчеркнул Козюлин. – Москва осознает ответственность, связанную со статусом ядерной державы, и не допускает импульсивных решений в этой чувствительной сфере».

В среду Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

По его итогам президент отметил, «что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет».

«Вместе с тем действительно еще в Послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства – участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – напомнил глава государства.

В этой связи Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам «сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия». «Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», – сказал Путин.

Как пояснил позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, поручение Путина не означает приказ о прямой подготовке к проведению испытаний. «Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания», – сказал Песков.

О необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля» заявил в ходе совещания министр обороны России Андрей Белоусов. По его словам, США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и разрушают систему глобальной стабильности. За последние 20 лет Вашингтон последовательно вышел из ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями: в 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019-м – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-м – из Договора по открытому небу.

По словам Белоусова, возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний «может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире».

«Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны», – сказал Белоусов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это поручение.

Последний раз Россия проводила ядерные испытания в 1990 году (всего за период с 1949 года по 1990 год Советский Союз провел 715 ядерных испытаний), а США – в 1992 году.

По оценке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, Россия будет готова к проведению ядерных испытаний в срок от нескольких месяцев до нескольких лет. «Если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности на своевременное реагирование на действия США, так как время на подготовку ядерных испытаний, в зависимости от их вида, займет от нескольких месяцев до нескольких лет», – сказал Герасимов в ходе оперативного совещания в Кремле.