Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.
Минфин заявил о стабильности финансовой системы России
По итогам ушедшего года инфляция в России демонстрирует устойчивое снижение, а финансовая система сохраняет стабильность, не подавая признаков надвигающегося кризиса, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев в интервью радио РБК.
Финансовая система России остается стабильной, а ситуация на рынке не вызывает опасений, передает ТАСС. Замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью радио РБК отметил, что текущий год прошел для российской финансовой сферы достаточно успешно.
Он подчеркнул, что в настоящее время никаких банковских или иных кризисных явлений не отмечается и не ожидается. В ходе беседы Моисеев заявил: «Вы знаете, я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается. Инфляция активно снижается. То есть в целом я считаю, что финансовая сфера, несмотря на разного рода недовольство, – кому-то не нравится ставка, кому-то не нравятся налоги, кому-то еще что-то, – но в целом финансовая система выглядит здоровой и стабильной».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем экономика России справилась в этом году.
Российская экономика увеличила ВВП за три года на 9,7%, что значительно выше, чем темпы еврозоны. Еврозона за тот же период прибавила только 3,1%.