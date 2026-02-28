  • Новость часаИран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 19:45 • Новости дня

    Лавров подтвердил актуальность инициативы России по безопасности Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в ходе которой подтвердил актуальность российской инициативы по формированию системы коллективной безопасности в Персидском заливе, сообщает МИД России.

    Сергей Лавров подтвердил актуальность российской инициативы по обеспечению коллективной безопасности в Персидском заливе, следует из сообщения МИД России.

    В ходе переговоров с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани российский министр подчеркнул приверженность предложенной концепции, направленной на создание системы взаимного доверия и безопасности в регионе.

    Данная инициатива была представлена Москвой летом 2019 года. Она предусматривает создание международной группы для подготовки конференции по вопросам безопасности и сотрудничества в зоне Персидского залива, а со временем – формирование постоянной организации. В числе предложенных Россией мер – демилитаризация отдельных зон, отказ от присутствия военных государств, не входящих в регион, а также организация прямых линий связи между военнослужащими.

    Кроме того, стороны уделили особое внимание ситуации вокруг Ирана. Как отметили в МИД, собеседники подчеркнули необходимость «срочного возвращения к политико-дипломатическому процессу» и прекращения любых военных действий, способных дестабилизировать регион. Было выражено согласие по поводу того, что проблемы между США, Израилем и Ираном должны решаться в соответствии с принципами Устава ООН и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля на Иран.

    28 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    @ Jiang Chunmei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ, а также об эвакуации самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Сообщения о громких взрывах в двух крупнейших городах ОАЭ распространило агентство Reuters. В частности, свидетели в Абу-Даби и Дубае отмечали сильные звуки, похожие на взрывы, после новостей о возможных ударах США и Израиля по территории Ирана и реакции Тегерана.

    Одна из жительниц района Jebel Ali в Дубае рассказала агентству РИА «Новости», что «видела и слышала, как упала ракета вдалеке». Другой собеседник агентства сообщил, что «звук был единичный и довольно продолжительный».

    По сообщениям российских туристов в соцсетях, в Дубае началась эвакуация небоскреба «Бурдж-Халифа». Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. А высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Ранее Командование Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    28 февраля 2026, 17:43 • Новости дня
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, серьезно повредив судно.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США, который был носителем крылатых ракет Tomahawk.

    Согласно заявлению агентства Mehr, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетного удара со стороны ВМС КСИР, передает ТАСС.

    Также отмечено, что другие морские ресурсы ВМС США впредь будут находиться в зоне досягаемости ракет и беспилотников КСИР.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.

    Кроме того, Тегеран пообещал применить более мощные и ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    28 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, заявило РИА Новости командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, передает РИА Новости со ссылкой на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представитель военного руководства страны заявил: «Атаковав Иран, Израиль ошибся в расчетах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. Израиль закрыл небо после атаки на Иран. В Тегеране произошла серия взрывов после ударов Израиля.

    28 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке

    WSJ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы

    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    Вашингтон впервые столкнулся с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные объекты, сообщает The Wall Street Journal.

    Чиновник из США заявил изданию: «Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом». При этом он добавил, что американские военные были готовы к атакам.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    28 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

    Эксперт Наумов: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран может начаться госпереворот, если часть элиты страны заранее вышли на тайные переговоры с Вашингтоном, отметил эксперт РСМД Алексей Наумов.

    «Полагаю, американцы и израильтяне попытаются в течение нескольких дней уничтожить максимальное количество военных, ядерных и политических объектов.

    Далее – развилка. Если протестующие выйдут на улицу и начнут погромы и попытки переворота, их поддержат. Если нет – боевые действия приостановят, и Трамп скажет Ирану: «Ну что, заключим ядерную сделку или будем продолжать?», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

    «Протестующие при этом, полагаю, могут выйти только в том случае, если этого потребует часть элиты – если эта часть элиты заранее вышла на тайные переговоры с США и договорилась о попытке госпереворота», – подчеркнул он.

    «В ином случае мы увидим хотя бы временное сплочение вокруг флага – протесты это одно дело, но если ваши претензии к власти с вами разделяет внешний агрессор, это слегка меняет картину», – полагает Наумов/

    Ранее политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил, что президент США Дональд Трамп в войне с Ираном готов к потерям.

    В субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

    Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    28 февраля 2026, 10:44 • Новости дня
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские власти начали подготовку к масштабному военному ответу после атак на Тегеран и другие города.

    Иран готовится к нанесению сокрушительного удара в ответ на атаку Израиля, к которой, как предполагается, присоединились США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Израиль закрыл воздушное пространство после атаки. В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов.

    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове

    Захарова оценила риски появления базы НАТО на Азовском море

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По всему Катару и в Абу-Даби раздаются взрывы, а центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару Ирана после атаки США и Израиля на персидское государство.

    Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.

    Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.

    Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.

    Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.

    Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.

    «Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    28 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трамп выступил с полноценным ультиматумом иранским властям: объявление войны до достижения цели, максимальные задачи вплоть до смены режима. Видимо, он пришёл к выводу, что риски потерь – допустимы, отметил политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По всей видимости, Трамп пришел к выводу о допустимости потерь, хотя до этого колебался, по его мнению «успех принесёт принципиально важные выгоды в виде окончательного переустройства Ближнего Востока в интересах Израиля и США», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    При этом Лукьянов отметил, что «такого масштаба военная кампания без согласия Конгресса США противоречит Конституции. В случае с Ираком Конгресс давал разрешение на военные действия заранее. Здесь ничего подобного не было. Ва-банк так ва-банк. Расчёт на быстрый и красивый эффект. А если нет?», – задается вопросом политолог.

    Кроме того, он отметил, что «вести с Трампом переговоры – дело сомнительной ценности, если судить по иранскому опыту. Просто-таки бессмысленно», – отметил он.

    Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

    Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в семи странах

    Иран атаковал базы США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке, Аравии, Иордании и Израиле

    Иран атаковал базы США в семи странах
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    28 февраля 2026, 16:55 • Новости дня
    Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем

    Правительственный самолет Израиля более часа кружил над морем

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский самолет с номером 4X-ISR, часто используемый премьером Биньямином Нетаньяху, более часа кружит над Средиземным морем после вылета из Беэр-Шевы, следует из данных сервиса Flightradar.

    Правительственный борт Израиля Boeing с регистрационным номером 4X-ISR вылетел из аэропорта Беэр-Шева и уже более часа находится в воздухе, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, самолет кружит над Средиземным морем, а его дальнейший маршрут остается неизвестным. СМИ отмечают, что этот номер относится к Boeing 767-338ER, который израильская сторона называет «Крылом Сиона». На этом воздушном судне, как считают некоторые источники, может передвигаться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к совместным действиям с США для смены власти в Иране.

    В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    28 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран

    Политолог Ткаченко: Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет

    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, как мировые лидеры отреагировали на удары по Ирану, – это очень знаменательное свидетельство того, что трансатлантические отношения находятся в глубочайшем кризисе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. В субботу США и Израиль начали совместную атаку на Иран. События в регионе вызвали реакцию во всем мире.

    «Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет. Европейские государства пытаются хеджировать свои внешнеполитические риски. Они прекрасно понимают, что авантюра Трампа вряд ли приведет к падению режима в Иране, и не хотят оказаться в одном окопе с проигравшей стороной. При этом обратите внимание: они все равно не осуждают ответный удар Ирана, сохраняя формальный нейтралитет, но по факту оставляя себе пространство для маневра», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Эксперт особо отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывают к переговорам и созыву Совбеза ООН, а глава евродипломатии Кая Каллас хоть и говорит об «иранской угрозе», но ни слова не сказала в поддержку удара США и Израиля.

    «Это нельзя назвать антиамериканской позицией, но это очевидная попытка дистанцироваться», – подчеркивает политолог.

    Российское заявление по этому конфликту – очень жесткое и антизападное. «И это не случайно. Москва все чаще выступает именно от имени так называемого мирового большинства. И очевидно, что Россия уверена: аналогичную позицию занимает не только Китай, но и, например, Индия, где ситуация сложнее, но поддержки США там точно не будет», – пояснил Ткаченко.

    С дипломатической точки зрения это провал Вашингтона, добавляет спикер, американская дипломатия не гарантировала себе даже того, что мир просто опустит глаза в землю и промолчит.

    «Отдельно я бы отметил мнение государств Персидского залива – ключевых стейкхолдеров мировой энергетики и общественного мнения в регионе. США проигнорировали их позицию полностью. Начиная с февраля 2025 года эти страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар) пытались объяснить Дональду Трампу: «Мы знаем о вашей любви к Израилю, но, пожалуйста, не устраивайте нам войну в Персидском заливе. Это навредит всем нам». Они и Трампа приглашали, и самолеты дарили, и инвестиции обещали – делали все, чтобы он не сделал того, что сделал сегодня. Их проигнорировали. И теперь эти государства, на чьей территории, кстати, расположены американские базы, оказались меж двух огней. Им этот конфликт не нужен, и они будут искать диалога с Тегераном, а не поддержки Вашингтона», – рассуждает Ткаченко.

    По мнению собеседника, заявления Верховного комиссара ООН по правам человека, который осудил обе стороны, следует игнорировать, потому что это не имеет значения.

    «Квалифицировать удар по суверенному государству как акт агрессии – это не его компетенция. Это вопрос Совета Безопасности ООН. Франция его уже созвала, и там развернется настоящая дискуссия. Но по большому счету, единого мнения в международных структурах сейчас нет. США грубо нарушили международное право, это очевидно. Но ООН (я имею в виду секретариат) сейчас находится на крючке у Вашингтона: заплатят членские взносы – будут существовать, не заплатят – придется разъезжаться. Поэтому секретариат ООН – это не та структура, которая выражает независимое общественное мнение», – добавил политолог.

    События вокруг Ирана, который в субботу подвергся нападению со стороны США и Израиля, вызывали мировую реакцию. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж запрашивает созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН. Через соцсети Макрон рассказал о своем тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами. «Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», – предупредил французский президент.

    По его словам, «иранский режим должен понять, что у него больше не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической программе, а также своей подрывной деятельности в регионе». «Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке», – добавил французский лидер.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем для дипломатического решения конфликта. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    «Федеральное правительство исходит из того, что авиаудары значительно повлияли на иранскую ядерную программу. Точная оценка ущерба станет возможной позже», – подчеркнул Корнелиус.

    В совместном заявлении Макрона, Мерца и британского премьер-министра Кира Стармера содержится призыв к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе.

    «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей, – говорится в заявлении глав государств и правительств «евротройки». – Мы призываем к возобновлению переговоров и требуем от иранского руководства найти решение посредством переговоров».

    Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал вернуться к дипломатическому пути урегулирования кризиса вокруг иранского досье. «Пришло время вернуться к дипломатии», – написал он на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке дает «повод для самой серьезной обеспокоенности».

    При этом он считает, что иранская атомная программа представляет собой «серьезную угрозу для глобальной безопасности».

    Президент Финляндии Александр Стубб оценил риск эскалации в регионе как очень высокий. «Ситуация, конечно, серьезная. Риск эскалации очень высок», – сказал Стубб в эфире местного телевидения.

    Политик назвал происходящее отражением нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в некоторой степени продолжением «войны, которую мы видели в прошлом году».

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о рисках, исходящих от Тегерана, акцентировав внимание на военных разработках исламской республики. «Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим убил тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», – написала дипломат в соцсетях.

    МИД России резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их угрозой региональной и мировой безопасности. Ведомство указало, что атаки были начаты на фоне переговорного процесса и вопреки заявлениям Израиля о незаинтересованности в войне. Россия призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему, предупредив о риске гуманитарной и радиологической катастрофы. Особое беспокойство вызывает удар по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, что угрожает режиму нераспространения ядерного оружия.

    Правительство Бразилии тоже осудило агрессию США и Израиля в отношении Ирана, выразив серьезную озабоченность в связи с эскалацией обстановки в регионе. «Бразильское правительство осуждает и выражает серьезную озабоченность в связи с атаками, осуществленными сегодня, 28 февраля, Соединенными Штатами и Израилем против целей в Иране», – говорится в заявлении бразильского правительства.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил нападение США и Израиля, а также последующие ответные удары Ирана. «Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители», – говорится заявлении Тюрка.

    По его словам, неспособность погасить конфликт чревата его расширением, которое «неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока».

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что произошедшее обернется непредсказуемыми последствиями. «Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» – написал он в соцсети X.

    Среди американских политиков тоже нашлись критики военной операции против Тегерана. Член палаты представителей Томас Масси назвал атаку незаконным актом войны, на который не было получено разрешение конгресса. А сенатор-демократ Рубен Галего заявил, что «Соединенные Штаты не должны отправлять своих военнослужащих на гибель по прихоти президента Дональда Трампа».

    Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили Тегерану ответными мерами. Саудовская Аравия в своем заявлении, которое цитирует телеканал Al Arabiya, выразила полную солидарность с ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Иорданией, по территории которых Иран нанес ответные удары по американским базам.

    В заявлении МИД Катара, сообщил телеканал Al Jazeera, говорится о праве на ответ на атаку Ирана в соответствии с нормами международного права. Удар баллистическими ракетами назван «прямым посягательством» на безопасность страны, что чревато эскалацией и угрозой стабильности в регионе.

    Министры иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и Омана (выступает посредником на непрямых переговорах между Ираном и США) Бадр аль-Бусаиди высказались за необходимость продолжения диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    В субботу США и Израиль атаковали иранские объекты, что привело к жертвам среди гражданских. Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана «для защиты американских граждан» в специальном обращении.

    28 февраля 2026, 15:08 • Новости дня
    Журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану
    Журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Александр Юнашев опубликовал видео с заявлением Владимира Жириновского, где тот предсказывает последствия удара США по Ирану, включая скачок цен на нефть.

    Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале вспомнил о предсказании Владимира Жириновского относительно возможных последствий удара США по Ирану.

    В опубликованном ролике Жириновский рассуждает, что атака США приведет к резкому росту цен на нефть до 300 долларов, что серьезно ударит по экономикам Европы и Китая. По словам политика, в таком случае миллионы беженцев могут устремиться в Россию.

    Комментируя ролик, Юнашев иронично заметил: «Позволю себе крамольную мысль: а вдруг Жириновский ничего не предсказывал, просто США действуют по его методичке?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля. Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В результате удара по школе в Иране погибли 40 девочек. В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы ранее сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    28 февраля 2026, 16:14 • Новости дня
    Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США

    КСИР: 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ответных ракетных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке, по предварительным данным, погибли и получили ранения около 200 американских военных, заявил Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о крупных потерях среди американских военных в результате ответных ударов по объектам США, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается: «В результате ракетных атак на американские базы по меньшей мере 200 военнослужащих были убиты и ранены». Как уточняет иранская гостелерадиокомпания, речь идет о последствиях массированных ракетных обстрелов американских позиций.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица Тегеран. В Белом доме обосновали эту атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

    В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной операции возмездия с применением ракет и беспилотников. Сообщалось о пусках иранских ракет и запуске дронов по американским объектам. По данным агентства Tasnim, удары пришлись по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Газета The Wall Street Journal отмечала, что США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы.

    28 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

    Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес из подъезда в сумке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Девятилетняя девочка из Смоленска три дня находилась у похитителя и его сожительницы, а автомобиль для совершения преступления был оформлен на вымышленное имя, сообщили в оперативных службах.

    Детали похищения девятилетней девочки в Смоленске раскрыли ТАСС оперативные службы. Там рассказали. что похититель зашел с ребенком в подъезд ее дома, где заклеил девочке рот скотчем, после чего поместил ее в сумку, из которой торчала голова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина выносил сумку с девочкой из подъезда, однако четко идентифицировать его удалось только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов.

    Мужчина сел в заранее подготовленный автомобиль, в который положил сумку с ребенком, но уехал с места происшествия только спустя некоторое время. Позже его заметили камеры у гаражного кооператива, куда он заезжал задним ходом, предположительно, чтобы не попасть в объективы видеонаблюдения.

    Как сообщил собеседник агентства, похититель изначально отвез девочку к себе домой, где ее некоторое время удерживал. Когда полиция прибыла к его адресу, дома были только мать и брат, которые рассказали, что мужчина переоделся и уехал к своей сожительнице. После этого оперативники нашли ребенка уже у женщины вместе с похитителем.

    Также выяснилось, что для совершения преступления мужчина использовал автомобиль, приобретенный на имя несуществующего человека. Только в ходе поисков ребенка правоохранители установили настоящего предыдущего владельца машины. Все маршруты перемещения автомобиля находились внутри района, где была похищена девочка – камеры не зафиксировали его на выездах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятилетняя школьница пропала в Смоленске 24 февраля, когда вышла утром выгуливать собаку и не вернулась домой.

    Следователи возбудили уголовное дело, а поиски продлились почти три дня и охватили территорию за пределами города. На третий день ребенка нашли в квартире у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.


