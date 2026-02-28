Над четырьмя областями России за шесть часов сбили 21 дрон

Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на четыре региона

Tекст: Мария Иванова

В период с 14.00 до 20.00 по московскому времени военные пресекли попытки киевского режима совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа, сообщается в канале Max Минобороны. Всего российские военнослужащие уничтожили 21 беспилотник.

Наибольшее число аппаратов противник направил на Белгородскую область, где сбили восемь единиц техники. В небе над Курской областью перехватили шесть дронов, а над территорией Липецкой области уничтожили четыре цели. Еще три беспилотника нейтрализовали в Тульской области.

Ранее в субботу силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников.