Над четырьмя областями России за шесть часов сбили 21 дрон
Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на четыре региона
За шесть часов российские военные уничтожили 21 украинский беспилотник, направленный на Белгородскую, Курскую, Липецкую и Тульскую области.
В период с 14.00 до 20.00 по московскому времени военные пресекли попытки киевского режима совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа, сообщается в канале Max Минобороны. Всего российские военнослужащие уничтожили 21 беспилотник.
Наибольшее число аппаратов противник направил на Белгородскую область, где сбили восемь единиц техники. В небе над Курской областью перехватили шесть дронов, а над территорией Липецкой области уничтожили четыре цели. Еще три беспилотника нейтрализовали в Тульской области.
Ранее в субботу силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.
За минувшую ночь средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников.