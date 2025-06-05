Tекст: Ольга Иванова

Украинский парламент одобрил два постановления о переименовании населенных пунктов, передает РИА «Новости». Эта инициатива проводится в рамках политики так называемой «декоммунизации» и «деколонизации», сообщил депутат парламента Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам Гончаренко, постановления поддержали 257 депутатов. Новые названия присвоят 328 населенным пунктам в разных регионах. В частности, село Московка в Харьковской области переименуют в Мировое, Майское в Кировоградской области станет Гайком, Первомайское в Николаевской области получит имя Заводское, а название села Каменка в Киевской области теперь будет оформлено на украинском языке как Кам'янка.

Депутат сообщил: «Рада приняла два постановления о переименовании населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка». Переименование проводится в рамках продолжающейся дерусификации и политики изменения советских топонимов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев переименовал труднодоступную часть города в честь Евросоюза. На Украине после декоммунизации появились новые села с названиями Гниловоды и Бардаковка. С 2014 года Украина переименовала 555 улиц Киева, названия которых были связаны с русским и советским прошлым.