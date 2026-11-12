Кушнер назвал сроки нового раунда многосторонних переговоров по Украине

Кушнер: Новый раунд переговоров по Украине состоится на следующей неделе

Tекст: Вера Басилая

Кушнер по итогам встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным анонсировал новый этап многосторонних консультаций по урегулированию украинского конфликта, передают «Вести».

«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы, и я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с Владимиром Зеленским», – заявил спецпосланник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о нежелании властей Украины завершать конфликт.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф допустил привлечение представителей европейских стран к трехсторонним переговорам.

Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по урегулированию кризиса.