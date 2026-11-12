Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Кушнер назвал сроки нового раунда многосторонних переговоров по Украине
Кушнер: Новый раунд переговоров по Украине состоится на следующей неделе
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что следующий этап многосторонних консультаций по урегулированию украинского конфликта пройдет на следующей неделе.
Кушнер по итогам встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным анонсировал новый этап многосторонних консультаций по урегулированию украинского конфликта, передают «Вести».
«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы, и я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с Владимиром Зеленским», – заявил спецпосланник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о нежелании властей Украины завершать конфликт.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф допустил привлечение представителей европейских стран к трехсторонним переговорам.
Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по урегулированию кризиса.