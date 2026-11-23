МВД: В Искитиме четыре человека пострадали при столкновении автобуса с машиной

Tекст: Ольга Иванова

Легковым автомобилем управлял водитель без прав, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, 23 ноября около 10:10 (06:10 мск) на улице Советской в Искитиме 21-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «Нефаз».

Автобус ехал по маршруту № 1, в салоне находились 20 пассажиров, из которых четверо обратились за медицинской помощью. Сотрудники полиции уточняют число пострадавших.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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