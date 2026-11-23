Tекст: Игорь Иножарский

Правительство, назначенное Палатой представителей Ливии и контролирующее восточную часть страны, направило в ООН и Совет Безопасности жалобу с требованием провести независимое и незамедлительное международное расследование нападений на российские и мальтийские суда в порту Бенгази и у его побережья, пишет Anadolu.

Кабинет во главе с Усамой Хаммадом потребовал установить места запуска беспилотников, стороны, которые их применяли, и лиц, оказывавших военную и логистическую поддержку, а также обеспечить привлечение к ответственности всех, чья причастность будет доказана. Отдельно предложено расследовать подозрения об использовании военных объектов и инфраструктуры на западе Ливии для подготовки и запуска дронов, выяснить, находятся ли на территории страны украинские представители, специалисты и военные объекты, и запросить у правительства Украины официальные разъяснения об их деятельности.

Ливийские власти призвали не допускать использования территории, портов и объектов страны для военных операций в интересах внешних конфликтов и оставили за собой право требовать компенсации и возмещения ущерба.

Правительство национального единства, контролирующее запад Ливии и признанное ООН, обращение пока не прокомментировало. В воскресенье правительство в Бенгази сообщило, что целью атаки в порту стало российское судно и что удар, предположительно, нанесли с помощью безэкипажного надводного аппарата. Минздрав правительства в Бенгази сообщил о десяти пострадавших. В Ливии действуют два правительства: Правительство национального единства в Триполи и кабинет в Бенгази, назначенный Палатой представителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол России в Ливии Айдар Аганин заявил о рассмотрении Москвой ответа на атаки на российские суда в Бенгази. В воскресенье ливийские вооруженные силы перехватили 17 из 21 безэкипажного катера, атаковавшего торговое судно под флагом Мальты в районе Бенгази. Ливийская национальная армия пресекла вторую попытку нападения украинских безэкипажных катеров на российские корабли в порту Бенгази.