Reuters сообщило о риске потери правового статуса украинцами в США

Reuters: Почти 200 тыс. украинцев в США могут потерять правовой статус

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация президента Дональда Трампа задерживает рассмотрение заявок украинцев на продление правового статуса в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Reuters. В материале агентства говорится, что с апреля 2022 года по гуманитарной программе администрации Джо Байдена в США прибыли около 260 тыс. граждан с Украины.

После прихода Трампа к власти начались серьезные задержки с обработкой заявлений на продление статуса для иностранцев, включая украинцев. По информации американского правительства, с мая 2025 года власти успели обработать только 1,9 тыс. заявок на продление, что составляет небольшую часть от поданных обращений.

Агентство подчеркивает: «Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев, запущенной бывшим президентом-демократом Джо Байденом, привели к тому, что почти 200 тыс. человек оказались под угрозой потери своего правового статуса по состоянию на 31 марта».

