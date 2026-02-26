Песков назвал ошибкой попытки определить стадию переговоров по Украине

Песков: Пытаться определить стадию переговоров по Украине было бы ошибкой

Tекст: Валерия Городецкая

«Было бы самой большой ошибкой пытаться сейчас определить какую-то стадию или делать какие-то прогнозы. Я не хочу делать этих ошибок», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Песков отметил, что встреча на высшем уровне должна завершать процесс урегулирования украинского конфликта, а не служить его стартовой точкой. По его словам, сейчас продолжается рабочий процесс, и стороны занимаются текущей работой ради достижения мира.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что позиция России остается неизменной и последовательной, несмотря на разнонаправленные заявления представителей киевских властей.

Ранее Песков подчеркнул, что трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров.

На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Помощник президента России Владимир Мединский объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.