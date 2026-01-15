Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину

Tекст: Вера Басилая

По данным Der Spiegel, Федеральный верховный суд Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были организованы «по заказу иностранного государства», причем речь идет, в частности, об Украине, передает ТАСС.

Согласно публикации, к такому выводу суд пришел в постановлении от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января.

В документе говорится, что следствие располагает «весомыми доказательствами» причастности к подрывам именно украинской стороны. Журнал отмечает, что суд прямо указывает на Украину, хотя формулировка остается осторожной – «с высокой долей вероятности».

Постановление было вынесено в рамках рассмотрения апелляции защиты украинского гражданина Сергея К., подозреваемого в участии в организации взрывов. Он был задержан в прошлом году в Италии и сейчас содержится под стражей в Германии.

Следственный судья Верховного суда Германии распорядился взять под стражу подозреваемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

СМИ сообщали, что расследование Германией подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины.