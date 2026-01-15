Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины, сообщает Der Spiegel.
По данным Der Spiegel, Федеральный верховный суд Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были организованы «по заказу иностранного государства», причем речь идет, в частности, об Украине, передает ТАСС.
Согласно публикации, к такому выводу суд пришел в постановлении от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января.
В документе говорится, что следствие располагает «весомыми доказательствами» причастности к подрывам именно украинской стороны. Журнал отмечает, что суд прямо указывает на Украину, хотя формулировка остается осторожной – «с высокой долей вероятности».
Постановление было вынесено в рамках рассмотрения апелляции защиты украинского гражданина Сергея К., подозреваемого в участии в организации взрывов. Он был задержан в прошлом году в Италии и сейчас содержится под стражей в Германии.
Следственный судья Верховного суда Германии распорядился взять под стражу подозреваемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
СМИ сообщали, что расследование Германией подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины.