    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине
    Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    22 февраля 2026, 09:29 • Новости дня

    Мирный житель ранен после атаки дрона в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов-камикадзе село Подывотье Севского района Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по селу Подывотье Севского района Брянской области, сообщает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки был ранен местный житель.

    По словам губернатора, «ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье Севского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь».

    На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России. ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области с помощью FPV-дронов.

    21 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    @ MANDEL NGAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    За два дня до начала спецоперации на Украине экс-президент США Джо Байден провёл с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встречу, оставив у украинского политика ощущение прощания.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вспомнил беседу с экс-президентом США Джо Байденом, которая состоялась за два дня до спецоперации на Украине. Встреча прошла 22 февраля 2022 года в Вашингтоне и, по словам Кулебы, была крайне пессимистичной. Американские разведчики во время разговора показали Кулебе точные координаты, где российские танки уже готовились к пересечению границы, передают «Вести».

    Атмосферу встречи экс-министр охарактеризовал как схожую с диалогом между врачом и смертельно больным пациентом. «Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», – заявил Кулеба.

    Ранее британские СМИ писали, что в 2021 году взволнованный Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину из-за обеспокоенности разведданными о возможных военных действиях на Украине.

    21 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лейтенант Балдан Цыдыпов, несмотря на тяжелые ранения и контузию, прикрывал отход полутора сотен бойцов под Киевом и после 26 операций стал легендой спецоперации.

    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о своем боевом пути и подвиге в ходе спецоперации на Украине, пишет МК. 30 марта 2022 года его взвод попал в засаду под Киевом – подбитая БМП-2 лейтенанта Цыдыпова прикрыла отход полутора сотен бойцов. Несмотря на контузию и ранение, он вел огонь по противнику, а после окончания боеприпасов выбрался из машины и продолжил сдерживать атаки в одиночку.

    Когда пришла подмога, Цыдыпов был без сознания. В результате офицер перенес 26 операций, из его тела извлекли почти два килограмма осколков. После ампутации стопы и реабилитации он встал на протез и начал работать в департаменте по патриотической работе Российского общества «Знание».

    Цыдыпов вырос в Забайкальском крае, с детства мечтал о военной карьере и прошел обучение в Новосибирском военном училище. В бою под Киевом он лично перевязал раненых, прикрывал отход бойцов, а затем был тяжело ранен и эвакуирован. Его земляки собрали 16 тыс. подписей за присвоение звания Героя России, которое поддержал президент. Ему ампутировали часть ноги, но после протезирования он продолжил активную общественную деятельность, вдохновившись примерами других военных, вернувшихся к жизни после ранений.

    Он также стал участником программы «Время героев» и возглавил департамент по патриотической работе, поддерживает связь с родными и коллегами, продолжает учиться и помогает другим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, герои России рассказали о своих подвигах на форуме «Знание.Государство». Участник программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента «Знания».

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    21 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет «Фламинго» и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удары по украинским военным объектам, сообщает РИА «Новости». По данным Минобороны, в результате операции были уничтожены транспортно-заряжающая машина американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В ведомстве подчеркнули: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе».

    Кроме того, сообщается о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались военными Украины, а также пунктов временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Удары были нанесены в 141 районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении производственной линии по выпуску ракет «Фламинго».

    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    21 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО

    Минобороны сообщило о гибели 1 265 военнослужащих ВСУ за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки ВСУ понесли значительные потери в различных районах спецоперации, больше всего потерь отмечено в зоне ответственности группировки «Восток», отметили в Минобороны.

    Общие потери ВСУ за последние сутки составили около 1 265 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Севера» уничтожено свыше 215 украинских военных. В районах, контролируемых группировкой «Запад», потери противника достигли 170 человек.

    В Южной группировке зафиксировано до 110 потерь среди ВСУ, а в зоне ответственности группировки «Центр» – до 350 военнослужащих. В группе «Восток» потери составили до 370 человек, в районе группировки «Днепр» – до 50 военнослужащих.

    Ранее бойцы группировки войск «Север» выявили факты пыток и убийств среди наемников в рядах вооруженных сил Украины. До этого Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации потеряли более 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточные результаты СВО показывают, что Украина уже утратила значительные людские ресурсы и фактически перестала быть государством, выполняя лишь функции военной корпорации для войны Запада с Россией.


    21 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области

    Хинштейн: Саперы КНДР уничтожили 1,6 млн взрывоопасных предметов в Курской области

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области специалисты из КНДР уничтожили около 1,6 млн взрывоопасных предметов, разминировав свыше 150 тысяч гектаров земли, сообщают власти региона.

    В приграничных районах Курской области саперами КНДР было уничтожено около 1,6 млн взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде». В регионе разминировано свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населённых пункта, однако работы ещё продолжаются.

    Хинштейн подчеркнул, что после визита президента России Владимира Путина в Курск весной прошлого года, поручение о наращивании группировки разминирования было успешно выполнено. На пике работ в группировке находились более 2 тысяч человек.

    Губернатор отметил, что основную часть специалистов составляют инженерные войска Вооружённых сил России, подразделения МЧС и Росгвардии. Важную роль, по его словам, сыграли и специалисты из инженерных подразделений Народной армии Кореи.

    «Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно», – сообщил Хинштейн и добавил, что надеется на возвращение северокорейских специалистов в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за помощь в этом процессе. До этого президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.


    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    21 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО

    Военнослужащие ВС РФ объяснили угрозу Telegram в зоне СВО

    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Применение мессенджера Telegram на линии фронта может привести к раскрытию информации и поставить под угрозу безопасность военных, считают военнослужащие ВС России.

    Военнослужащий группировки войск «Восток» рассказал об опасности использования Telegram в зоне специальной военной операции. По словам командира взвода с позывным Гектор, для связи бойцы применяют исключительно отечественный мессенджер, который работает по защищённым каналам и сертифицирован государством, пишут Известия.

    «Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи», – подчеркнул военнослужащий. Он отметил, что Telegram не подходит для управления подразделениями, так как его серверы расположены за границей, что создает угрозу утечки данных.

    Гектор пояснил, что использование Telegram может поставить под угрозу жизни военнослужащих, поскольку Вооружённые силы Украины могут получить доступ к логам сообщений и телеметрии.

    В свою очередь, в Западной группировке войск тоже отдают предпочтение российским мессенджерам. Боец с позывным Банзай отметил удобство и высокую степень безопасности отечественного программного обеспечения для обмена сообщениями.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему замедляют Telegram в России и как мессенджер может быть использован украинскими спецслужбами для координации диверсий и терактов.

    До этого министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял о систематическом доступе иностранных спецслужб к переписке пользователей Telegram. А глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич обращал внимание на случаи утечки информации из закрытых Telegram-групп, которая оперативно использовалась противником.

    21 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Британская The Guardian призвала «Коалицию желающих» ввести войска на Украину
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства «коалиции желающих» должны развернуть свои вооруженные силы в Киеве и других городах Украины, чтобы обеспечить безопасность и защиту, сообщает The Guardian.

    Газета Guardian написала, что государства «rоалиции желающих» должны развернуть свои вооруженные силы в Киеве и других городах Украины, чтобы обеспечить безопасность и защиту, передает РИА «Новости».

    «Право вето России давать нельзя», – говорится в публикации.

    Кроме того, обозреватель издания призвал установить над Украиной бесполетную зону. По мнению автора, Европе следует взять на себя ведущую роль в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может обеспечить долгосрочную безопасность страны после конфликта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    21 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали Энергодар дронами

    Мэр Энергодара сообщил об атаке ВСУ дронами по жилым домам города

    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные устроили массированную атаку беспилотниками по жилым домам в Энергодаре, никто не пострадал и ущерб еще уточняется, сообщил глава города Максим Пухов.

    Украинские войска атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, с помощью беспилотников, передает РИА «Новости». Как сообщил глава города Максим Пухов, в результате атаки пострадавших нет, а информация о повреждениях в настоящее время уточняется.

    Пухов отметил, что фиксируется очень высокая активность дронов. По его словам, удары наносились по крышам жилых домов. Помимо этого, произошёл артобстрел территории, находящейся вблизи городской черты.

    Беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет.

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ совершают атаки на Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей.

    21 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике, что стало результатом активных действий группировки «Запад», сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области. Они также освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР. Войска России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    21 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    В Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мероприятия на открытом воздухе, включая масленичные гуляния, отменили в Казани. сообщает управление культуры исполнительного комитета города.

    О решении отменить все уличные мероприятия, в том числе масленичные гуляния, сообщил исполнительный комитет города, передает ТАСС. В сообщении отмечается: «МЧС Татарстана объявило в Казани угрозу атаки БПЛА. В связи с этим мероприятия на улице, в том числе масленичные гуляния, отменяются». Это касается всех массовых событий на открытом воздухе, запланированных на ближайшие дни.

    В то же время в городской администрации подчеркнули, что дополнительные занятия, кружки и мастер-классы, которые проходят в учреждениях культуры по субботам, будут работать в обычном режиме. Решение не затрагивает деятельность внутри помещений и не распространяется на все культурные учреждения.

    МЧС Татарстана ранее предупреждало о рисках, связанных с использованием беспилотников на территории республики, и рекомендовало жителям соблюдать меры предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников сразу в трех городах: Казани, Нижнекамске и Елабуге. та.

    21 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение

    Политолог Дудчак: Спонсоры киевского режима заставляют Зеленского перечить Трампу

    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский затягивает конфликт, поскольку находится под влиянием европейских сил, заинтересованных в продолжении боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак. Поэтому глава киевского режима делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США. О том, что Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года, ранее сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский.

    «По действиям Зеленского заметно, что продолжение боевых действий – это идеальный вариант для него. Поэтому он пытается увильнуть от настойчивых требований президента США Дональда Трампа заключить мир», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. По словам эксперта, после трехсторонних переговорах в Женеве на этой неделе Зеленский «вновь озвучивал противоречивые идеи».

    «Понятно, что у Зеленского нет желания и планов завершать военную кампанию, чтобы сохранить жизни своих соотечественников. Он позволяет себе совершенно хамские выходки, потому что за ним стоят в Европе достаточно влиятельные силы, которые требуют продолжения кровавого банкета, – подчеркнул политолог. – Судя по всему, европейцы нашли деньги на ближайшие пару лет. Оружие продолжает поступать на Украину, и американское в том числе, поэтому киевский режим существует».

    Таким образом, полагает эксперт, поведение Зеленского, в том числе его недавнее требование гарантий  безопасности Украины от Конгресса США – это демонстрация недоверия Трампу и ставка на его поражение. «Зеленский опасается Трампа и не хочет перечить во всем, но он показывает, что на развитие событий на Украине влияют и другие силы. И эти силы готовы спонсировать киевский режим далее», – пояснил спикер.

    Однако такая игра со стороны Зеленского опасна для самого Киева, отмечает Дудчак. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, как он не раз заявлял, то планы Зеленского «продержаться три года» могут привести к тому, что президент США решит форсировать сокращение помощи и заставит Киев сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона прямо сейчас.

    Трамп хочет остановить боевые действия, но на своих условиях. Но в этом для него тоже есть проблема – такие действия могут расценить как его прямую помощь Армии России. «Если он, например, отключит ВСУ спутниковую связь, то российская армия объективно сможет действовать более эффективно», – поясняет эксперт.

    На этой неделе журналист Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский счел мирные переговоры провальными и приказал своим советникам разработать план ведения боевых действий еще на три года. Панчевский рассказал об этом в ходе подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию Панчевского «фейком».

    Журнал The Economist писал на этой неделе о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на две коалиции с разными взглядами на заключение мирного соглашения. Одно крыло настаивает на быстром соглашении с Россией, а второе гораздо менее склонно к миру, так как находится под влиянием бывшего экс-главы офиса Андрея Ермака.

    В конце прошлого года Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом заявлял о том, что для обеспечения гарантий безопасности Украины недостаточно только решений американского лидера. Он потребовал их ратификации Конгрессом США.

    21 февраля 2026, 16:46 • Новости дня
    Военный эксперт связал контроль над Карповкой с подготовкой к освобождению Донбасса

    Дандыкин назвал взятие Карповки подготовкой к освобождению Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Контроль над Карповкой в ДНР стал одним из этапов подготовки к масштабным боям за полное освобождение Донбасса, особенно Славянско-Краматорской агломерации, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Началась подготовка к битве за полное освобождение Донбасса, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает Lenta.ru. Эксперт отметил, что контроль над Карповкой в Донецкой народной республике стал важной вехой в продвижении российских войск на этом направлении.

    «На фронте неделя у нас с пятницы по пятницу. Сегодня начало очередной недели, которая начинается с освобожденного населенного пункта. Их еще много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперед», – заявил Дандыкин. По его словам, сейчас началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, в первую очередь Славянско-Краматорской агломерации.

    Дандыкин также добавил, что Вооруженные силы Украины заметно ослаблены из-за переброски резервов на другие направления – в частности, на сумское и запорожское. По его оценке, украинским военным не хватает сил для полноценного сопротивления, и основным их средством воздействия остаются удары беспилотниками по российским приграничным и внутренним регионам.

    Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике.

    21 февраля 2026, 12:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за сутки заняли более выгодные позиции и нанесли значительные потери украинским формированиям, уничтожив несколько складов и боевую технику, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции, передает Минобороны в MAX. По данным Минобороны, подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли значительный урон двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения ВСУ и теробороны, всего за сутки противник потерял до 215 человек, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, две станции РЭБ и семь складов.

    Группировка войск «Запад» сообщила об освобождении населенного пункта Карповка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, были поражены силы ВСУ и нацгвардии в Харьковской области и районе Красного Лимана. Потери украинских формирований составили до 170 человек, две бронированные машины «Казак», три артиллерийских орудия, в том числе две гаубицы М777 производства США, 21 автомобиль и три склада боеприпасов.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся потери ВСУ более 110 человек, а также уничтожив две бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада. Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, уничтожив до 350 военнослужащих противника, семь бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

    Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, нанеся потери до 370 человек, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей. Группировка войск «Днепр» улучшила тактическое положение, уничтожив до 50 военнослужащих, 15 автомобилей, гаубицу М777 производства США, три станции РЭБ и склад материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили машину для HIMARS, пусковые установки ракет «Фламинго», а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места базирования беспилотников и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Средства ПВО России сбили управляемую авиационную бомбу, семь снарядов HIMARS, пять крылатых ракет «Фламинго» и 172 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала СВО уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 937 беспилотников, 650 зенитных комплексов, 27 790 танков и других бронированных машин, 1 670 боевых машин РСЗО, 33 400 орудий и минометов, а также 54 938 единиц специальной военной автотехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике. Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР. Военные также взяли под контроль Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

