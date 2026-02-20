«Еще три года». Зеленский все решил

Когда сажать огурцы на рассаду в 2026 году: сроки посева по регионам, лунный календарь и правила выращивания Огурцы – одна из самых популярных огородных культур, но получить ранний и обильный урожай можно только при правильном выборе сроков посева. В 2026 году основные работы с рассадой огурцов приходятся на март–май, в зависимости от региона и типа выращивания. В среднем огурцы сеют за 20–25 дней до высадки на постоянное место. Для средней полосы оптимальный срок – середина апреля, для теплицы – середина марта, а для южных регионов – вторая декада марта. При этом температура почвы должна прогреться до +16…+18 °C, иначе рассада не приживется.

Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: сроки посева, благоприятные дни и лунный календарь Баклажаны – культура с характером. Они не прощают ошибок со сроками, требуют тепла и внимания, но при правильном подходе радуют отличным урожаем. Главный вопрос для огородника – когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году, чтобы успеть получить плоды до холодов. Ответ зависит от региона, сорта и условий выращивания. Сегодня, 20 февраля, еще не поздно заняться посевом – для большинства регионов это самый разгар сезона. ВЗГЛЯД публикует подробные сроки, лунный календарь и пошаговую инструкцию по выращиванию крепкой рассады.