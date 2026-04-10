Семеро участников похода в Налычевском парке пропали без палатки и связи

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня ночью от организатора похода зарегистрированной туристической группы (сам он находится за пределами Камчатского края), совершающей поход в Налычевском парке, поступила тревожная информация», – написал Лебедев во «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что группа из семи человек, совершавшая поход по Налычевскому природному парку, не выходит на связь с 7 апреля. По его словам, у пропавших отсутствовали палатка и спутниковый телефон, что значительно усложняет ситуацию в условиях возможной непогоды.

Лебедев отметил, что последний раз туристов видели снегоходчики у водопада на реке Шумной. Тогда они планировали за день дойти до Авачинского перевала. Министр выразил опасения, что восьмого апреля группа могла попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть.

Организатор похода, который находится за пределами Камчатского края, рассказал, что 3 апреля в районе Таловского кардона в группе произошел конфликт, после которого туристы разделились. Двое участников, у которых были спутниковый телефон и палатка, отправились по сокращенному маршруту и сейчас находятся на Семеновском кардоне. Оставшиеся семеро продолжили путь без необходимого снаряжения.

По данным министра, 6 апреля группа выходила на связь и сообщила, что у них все хорошо. Седьмого апреля связь пропала. Контрольная дата возвращения туристов – десятое апреля. Решается вопрос о направлении сводной поисково-спасательной группы на снегоходах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на Камчатке спасли пропавших туристов с тремя детьми. В марте по итогам поисковой операции в регионе спасатели обнаружили всех пятерых пропавших туристов, четверо погибли, один выжил. Спасатели нашли трех туристов, пропавших в Прикамье, двое были обнаружены погибшими.




