Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией
Европе пора начать самостоятельный диалог с Москвой, однако вопрос о контактном лице пока остается открытым, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Стубб считает, что европейским странам пришло время начать самостоятельные переговоры с Россией, передает ТАСС. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он отметил, что европейские лидеры уже обсуждают, кто станет контактным лицом в этом процессе.
«Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем», – сказал он. По словам Стубба, если американская политика перестанет отвечать интересам Европы, европейцам придется вступить в прямое взаимодействие с Москвой.
Финский лидер подчеркнул важность координации действий между европейскими странами, особенно между Германией, Францией, Италией, Британией, Польшей и приграничными государствами. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли это специальный посланник или группа лидеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала данную инициативу Москвы. До этого Александр Стубб допустил начало самостоятельных переговоров Европы с российским лидером.