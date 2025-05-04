Tекст: Дмитрий Зубарев

Сенатор парламента Румынии и лидер партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ в день выборов президента намеренно испортила избирательный бюллетень, передает РИА «Новости». По словам Шошоакэ, процесс голосования в стране не является конституционным. На избирательном участке она отказалась заходить в кабину, зачеркнула всех кандидатов, вместо них вписала имена исторических личностей, а также оставила провокационную запись на бюллетене: «Вы можете оштрафовать меня на столько, на сколько захотите».

Обращаясь к полицейскому и журналистам, Шошоакэ призвала оштрафовать ее, подчеркнув свою публичную ответственность за протест. Ранее конституционный суд Румынии отклонил ее кандидатуру на выборах в октябре 2024 года, а повторная попытка участия в выборах в 2025 году также была заблокирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отменили безвизовый режим с Румынией, ранее журналист RT Чей Боуз сообщил, что его депортация с румынской территории произошла по требованию властей Евросоюза, а лидер партии AUR Джордже Симион возглавил опросы на предстоящих выборах в Румынии.