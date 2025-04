Лидер партии AUR Симион возглавил опросы на выборах в Румынии

Лидер румынской партии AUR Симион возглавил опросы на выборах в Румынии

Tекст: Вера Басилая

В Румынии пройдет первый тур президентских выборов после аннуляции результатов прошлогоднего голосования из-за опасений вмешательства России. Джордже Симион, лидер ультраправой партии Alliance for the Union of Romanians (AUR), вышел на лидирующие позиции после дисквалификации независимого кандидата Кэлина Джорджеску, пишет Politico.

С текущим уровнем поддержки в 30% Симион обошел другие кандидатуры, включая представителей правящих партий и независимых кандидатов. Аналитик Ремус Штефуреак отметил, что Симион привлекает избирателей в малых и средних городах, а также среди румынской диаспоры, что может сыграть решающую роль в его успехе. Однако его репутация как «пророссийского» политика может стать препятствием, учитывая, что 90% румын поддерживают членство в ЕС и НАТО.

Кроме Симиона, в предвыборной гонке участвуют Крин Антонеску от правящих партий, независимый кандидат Николай Дан и бывший премьер-министр Виктор Понта. По данным опроса Curs, Симион имеет потенциальную поддержку в 54% голосов против 46% в гипотетическом втором туре противостояния с Дан.

На текущий момент возможные сценарии второго тура остаются непредсказуемыми, поскольку влияние поддержки в диаспоре и изменения в общественном мнении могут существенно повлиять на окончательный результат.

Ранее Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах.

Лидер румынской партии AUR Джордже Симион заявил, что может рассмотреть участие в президентских выборах в мае после отказа избирательного бюро в регистрации Джорджеску.

Конституционный суд Румынии отклонил жалобу на отказ в регистрации Джорджеску и позднее подтвердил запрет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс критиковал выборы в Румынии, а США, по данным СМИ, требовали от Румынии допустить до выборов Джорджеску.

Румынские власти предприняли попытку наладить контакты с администрацией Трампа, открыв новые каналы связи после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.