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    6 июля 2025, 12:24 • Общество

    Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе

    Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    На уходящей деле войска группы «Юг» освободили поселок Предтечено – и это не просто локальная операция в одном из многих населенных пунктов Донбасса. Предтечено является воротами в Константиновку. Таким образом, в финальную стадию вступает битва за этот город, имеющий ключевое значение для взлома всей обороны ВСУ в зоне спецоперации.

    Освобождение 4 июля поселка Предтечено, который является предместьем Константиновки и находится в двух километрах от черты города, фактически знаменует начало его штурма. И это не единичный прорыв, а системная работа группы войск «Юг».

    Одновременно с этим подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли под контроль микрорайон Шевченко в Часовом Яре. Собственно, судьба этого плацдарма ВСУ была предрешена после того, как наши бойцы вошли в Николаевку, через которую осуществлялось его снабжение.

    Выход на окраины Константиновки означает, что битва за этот город вступает в финальную стадию. После падения Часовоярского укрепрайона ВСУ, прикрывавшего Константиновку с северо-востока и находящегося по отношению к ней на возвышенности, удерживать город долгое время, особенно в условиях нехватки живой силы и недостатка боеприпасов и вооружения, будет проблематично.

    Значение Константиновки трудно переоценить. После захвата города ВСУ летом 2014 года, вскоре после оставления войсками ДНР Славянско-Краматорской агломерации, Константиновка стала одним из главных логистических хабов украинских формирований в Донбассе. Здесь были оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, находились пункты временной дислокации войск, задействованных в боевых действиях против народных республик. Константиновское направление было превращено неприятелем в мощный укрепленный район, состоящий из системы хорошо расположенных и грамотно оборудованных оборонительных позиций, достигающих до 60 километров по фронту и более 20 – в глубину.

    Главной тыловой базой Константиновского укрепрайона является Дружковка, входящая в Славянско-Краматорскую агломерацию. Соответственно, главным логистическим каналом Константиновского гарнизона ВСУ является трасса Константиновка – Краматорск.

    Ранее немалое значение играли две рокадные дороги: Покровск (Красноармейск) – Константиновка и Доброполье – Краматорск, связывающие Константиновский укрепрайон с Покровско-Мирноградским оперативно-стратегическим районом ВСУ, который, в свою очередь, снабжается из Днепропетровска и Запорожья. Кроме того, немаловажным является тот факт, что артиллерия ВСУ из Константиновского укрепрайона ведет обстрелы многострадальной Горловки.

    В настоящий момент Константиновский оборонительный узел имеет оперативное значение для всего Донбасского фронта, связуя Краматорско-Славянский и Покровско-Мирногорадский оперативно-стратегические районы ВСУ.

    Константиновка прикрывает с юга Краматорск-Славянскую агломерацию, а ее гарнизон создает угрозы фланговых ударов для наших войск, осуществляющих охваты Северского выступа из района Артемовска, и Покровск (Красноармейский) с востока.

    Собственно, начало битвы за освобождения Константиновки операции можно датировать 2023 годом, когда наши войска начали движение на город, и даже вышли к рокадной дороге Покровск – Константиновка. Однако в силу целого ряда обстоятельств, и, прежде всего в силу ограниченности ресурсов, в этой операции возникали значительные позиционные паузы, отодвигающие освобождение города.

    В частности, сыграли свои роли упорное сопротивление гарнизона Часова Яра, прорыв ВСУ в Курской области, тактический кризис в Торецке в марте этого года. Лишь к апрелю сложились нужные условия и собраны необходимые силы для интенсификации наступления на Константиновском направлении. И результат не замедлил себя ждать - силами подразделений 8-й и 51-й армий, действующих вдоль рокадной автодороги Покровск-Константиновка противник был выбит из села Елизоветовка. Тем самым наши войска обеспечили безопасность своего фланга и тыла, что позволило нам окончательно закрепится в хуторе Берёзовка, освободить село Тарасовку и серьезно продвинуться восточнее по возвышенности в направлении села Александрополь.

    В настоящий момент оперативная обстановка для ВСУ в районе Часов Яра и на Константиновском направлении стремительно ухудшается. Практически все дороги и сама группировка в городе под нашим огневым контролем. FPV-дроны, артиллерия и РСЗО российских войск уже давно накрывают значительную часть дорог, идущих вглубь украинской обороны, что серьёзно осложняет снабжение как Часова Яра, так и путей отхода вплоть до Дружковки и Краматорска.

    Коммуникации по уже сложившейся традиции превращаются из «дорог жизни» в «дороги смерти». Потери ВСУ при ротации, отводе войск и переброске новых подразделений стали превышать 50 процентов. По сути дела, процесс выдвижения на передовые позиции становится для украинских боевиков куда более опасным и смертоносным, чем нахождение на них. Таким образом, движением наших войск через Предтечино на запад начинается формирование оперативного мешка для Константиновки.

    Если ВСУ не удастся осуществить срочную перегруппировку своих сил для укрепления Константиновского гарнизона, оборона на этом направлении будет прорвана. В результате для российских войск будут открыты возможности для «сноса» Северского выступа и наступления по трассе М-03 «Артёмовск - Славянск» на Славянск, для удара с Юга на Краматорск, перерезания рокадной дороги Покровск-Доброполье-Краматорск в общем направлении на Александровку. Также откроется возможность для глубокого охвата Покровска с востока и с выходом на Доброполье.

    Это самые первые и очевидные цели и возможности. Пока же нас ожидают действия в «треугольнике» Александро-Калиново – Яблоневка – Катериновка, он обеспечивает выход на Дружковку и Краматорск. Утрата этого района подорвет устойчивость всей группировки ВСУ в Краматорске и Славянске, и далее – в Харьковской области.

    Удар на северо-восток через Предтечено и Николаевку позволяет выйти на оперативный простор между Дружковкой и Краматорском. Можно ожидать, что противник, осознавая опасность для себя на этом направлении, будет здесь ожесточенно сопротивляться, используя дефицитные резервы. А это, в свою очередь, неизбежно приведет к проседанию обороны неприятеля на других участках фронта.

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