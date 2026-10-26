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Президент Алжира направил войска в Нигер
Президент Алжира Теббун направил войска в Нигер
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ об отправке военных подразделений в Нигер для обеспечения безопасности совместных объектов и помощи властям в борьбе с террористами.
Верхняя палата парламента Алжира единогласно одобрила отправку военного контингента в соседнее государство для оказания помощи в противодействии террористическим группировкам, передает РИА «Новости».
«Президент республики, главнокомандующий ВС Алжира и министр национальной обороны Абдельмаджид Теббун постановил направить подразделения армии Алжира в Нигер для защиты совместных энергетических и экономических интересов», – сообщила канцелярия алжирского лидера.
Отправке войск предшествовало подписание протокола о военном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, алжирская государственная компания Sonatrach заключила с министерством нефти Нигера соглашение о проведении геологоразведки на месторождениях в провинции Кафра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство национальной обороны Алжира закрыло воздушное пространство страны для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов.
В марте канцелярия алжирского лидера сообщила о смерти бывшего президента страны Ламина Зеруаля.
В прошлом году национальный телерадиовещатель Нигера RTN обвинил Францию в подготовке терактов для ослабления экономической структуры государства.