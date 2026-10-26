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Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве
Президент Кении Уильям Руто планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях третьего саммита Россия – Африка.
О предстоящих переговорах лидеров двух стран сообщили в посольстве Кении в России, передает РИА «Новости».
Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву для участия в саммите прибыл министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади.
На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к мероприятию.
В сентябре президент России пригласил на саммит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.