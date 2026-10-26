Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве

Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией

Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.

По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.

В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.

Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.