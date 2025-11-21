Генпрокуратура потребовала запретить польский «Съезд народных депутатов»

Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
Генпрокурор направил иск о признании «Съезда народных депутатов» террористической организацией
Генеральный прокурор Александр Гуцан подал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность в стране.
В сообщении Минюста отмечается, что дело назначено к рассмотрению 8 декабря и будет проходить в Верховном суде РФ. Административное производство касается иностранной организации, не имеющей регистрации в России, передает РИА «Новости».
Заявление прокурора касается структуры, зарегистрированной в Польше под названием Kongres Deputowanych Ludowych.
В Минюсте подчеркнули, что вопрос поднят о полном запрете любой деятельности этой организации на территории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Верховный суд уже принял иск о признании организации «Съезд народных депутатов» террористической.