    При каких условиях иранские беспилотники ударят по территории США
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Захарова спросила, когда западные политики посетят иранскую школу для девочек
    Мурашко сообщил о резком сокращении потребления алкоголя в России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    16 марта 2026, 19:46 • Справки

    Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    Страстная неделя по дням: значение, традиции и питание с 6 по 11 апреля 2026

    Каждый день Страстной недели называется Великим и имеет особое значение, отраженное в богослужениях и народных обычаях.

    Великий понедельник 2026 (6 апреля): значение дня и что можно есть

    В первый день Страстной недели Церковь вспоминает ветхозаветного праведника Иосифа, несправедливо проданного братьями в рабство, а также евангельскую притчу о бесплодной смоковнице. Она символизирует душу, не приносящую духовных плодов – покаяния, веры и молитвы.

    Что можно есть в Великий понедельник В этот день предписывается строгое сухоядение. Это означает, что разрешена только сырая пища без термической обработки и без растительного масла. Допускаются:

    • хлеб;

    • свежие овощи и фрукты;

    • орехи и сухофрукты;

    • мед.

    Великий вторник 2026 (7 апреля): притчи дня и правила питания

    Богослужения Великого вторника посвящены проповедям Христа в Иерусалимском храме. Вспоминаются притчи о десяти девах и о талантах, напоминающие о необходимости духовной бдительности и ответственного использования даров, данных Богом.

    Что можно есть во вторник
    Сохраняется сухоядение, как и в понедельник. Рацион составляют сырые овощи, фрукты, хлеб, орехи и мед.

    Великая среда 2026 (8 апреля): воспоминание о предательстве и сухоядение

    Среда Страстной недели – день воспоминания о двух поступках: предательстве Иуды Искариота, за тридцать сребреников согласившегося выдать Учителя, и покаянии грешницы, возлившей на ноги Христа драгоценное миро.

    Что можно есть в Великую среду
    Питание остается таким же строгим – сухоядение без масла. Разрешены хлеб, вода, сырые овощи и фрукты.

    Чистый четверг 2026 (9 апреля): что можно есть, традиции и значение дня

    Великий четверг – один из самых значимых дней Страстной недели. В этот день вспоминаются события Тайной вечери, на которой Христос установил таинство Евхаристии (Святого Причастия), а также омовение ног ученикам как знак глубочайшего смирения и служения.

    Что можно есть в Чистый четверг
    В этот день допускается послабление поста:

    • разрешена горячая пища с растительным маслом;

    • можно выпить немного вина (как символ радости, но без опьянения).

    Традиции Чистого четверга
    С этим днем связано множество народных обычаев:

    • купание до рассвета – считается, что вода в этот день смывает болезни и грехи;

    • завершение генеральной уборки в доме;

    • окрашивание яиц и выпечка куличей (по традиции тесто ставят с вечера, а пекут утром);

    • умывание «серебряной водой» (водой, в которой лежала серебряная монета) – для сохранения красоты и молодости.

    Страстная пятница 2026 (10 апреля): самый строгий день – что нельзя делать и когда можно есть

    Великая пятница – день скорби. Церковь вспоминает суд над Иисусом Христом, Его крестные страдания, распятие и смерть. Богослужения этого дня отличаются особой торжественностью и трагизмом. Вечером совершается вынос Плащаницы – изображения Христа, лежащего во гробе.

    Как поститься в Страстную пятницу
    Это самый строгий день Великого поста. Согласно уставу, от пищи и воды следует воздерживаться до выноса Плащаницы (обычно это время после полудня). После выноса разрешается только хлеб и вода. При наличии медицинских противопоказаний пост ослабляется по благословению духовника.

    Что нельзя делать в Страстную пятницу

    • Заниматься тяжелой работой по дому (стирка, уборка, шитье).

    • Устраивать шумные гуляния, веселиться, петь.

    • Ругаться, ссориться, выяснять отношения.

    Великая суббота 2026 (11 апреля): что едят, когда освящают куличи и что нельзя делать

    Великая суббота – день покоя. Вспоминается погребение Христа и Его сошествие во ад, откуда Он вывел души праведников. В храмах утром совершается последняя перед Пасхой литургия, во время которой священники переоблачаются из черных риз в белые – знак близкого Воскресения.

    Что можно есть в Великую субботу
    В этот день разрешается:

    • горячая пища без растительного масла;

    • сырые овощи, фрукты, хлеб, мед, орехи.

    Освящение куличей
    В Великую субботу весь день (обычно с утра и до вечера) в храмах освящают куличи, пасхи и крашеные яйца. Лучше приходить пораньше, чтобы избежать больших очередей.

    Что нельзя делать в Великую субботу

    • Ссориться, шуметь, выяснять отношения.

    • Давать деньги в долг (согласно народным поверьям – чтобы не отдать свое благополучие).

    • Заниматься тяжелой работой (если не успели убраться в четверг, лучше оставить как есть).

    Пасха 2026 (12 апреля): разговление и традиции праздничного стола

    Светлое Христово Воскресение – день великой радости и торжества жизни над смертью. После ночного пасхального богослужения пост завершается, и верующие садятся за праздничный стол.

    Что едят на Пасху
    В этот день снимаются все пищевые ограничения: можно есть мясо, молочные продукты, яйца, рыбу, сдобу. Главные угощения – освященные куличи, пасхи и крашеные яйца.

    Что можно и нельзя делать на Страстной неделе 2026

    Вместо формальных запретов Церковь призывает верующих наполнить эти дни особым содержанием. Однако многолетний опыт христианской жизни выработал четкие ориентиры.

    Что нужно делать на Страстной неделе

    Участвовать в богослужениях
    Все службы Страстной недели особенные. В первые три дня совершается Литургия Преждеосвященных Даров, в Великий четверг все верующие стараются причаститься, в Великую пятницу – поклониться Плащанице. Посещение храма в эти дни дает гораздо больше, чем просто чтение молитв дома.

    Усилить пост
    Постепенно ограничения становятся строже. Если в первые три дня – сухоядение, в четверг – горячее с маслом, в пятницу – полное воздержание или только хлеб и вода, в субботу – горячее без масла. Важно соизмерять строгость поста со своими силами и здоровьем.

    Хранить мир в душе и отношениях
    Страстная неделя – время прощения обид, примирения с ближними, отказа от осуждения и гнева.

    Готовиться к Пасхе
    Уборку, покраску яиц и выпечку куличей традиционно стараются завершить к Чистому четвергу, чтобы оставшиеся дни посвятить молитве и богослужениям.

    5 главных запретов Страстной недели

    1. Нельзя нарушать пост без крайней необходимости
    Пренебрежение постом без уважительной причины (болезнь, беременность, тяжелый физический труд) рассеивает внимание и мешает духовному настрою.

    2. Нельзя предаваться развлечениям
    Шумные праздники, увеселительные мероприятия, просмотр развлекательных программ и фильмов не соответствуют духу Страстной недели.

    3. Нельзя проявлять негативные эмоции
    Гнев, раздражение, ссоры, обиды – все это препятствует очищению души и подготовке к встрече Пасхи.

    4. Нельзя оставлять молитву
    Если в обычные дни можно ограничиться коротким правилом, то на Страстной неделе важно найти время для чтения Евангелия и посещения храма.

    5. Нельзя ставить быт выше духовного
    Хотя подготовка к празднику важна, она не должна заслонять главного. Если куличи пригорели, а уборка не закончена – не стоит отчаиваться. Важнее то, что происходит в душе.

    Народные приметы на Страстную неделю по дням

    Помимо церковных традиций, с каждым днем Страстной недели связано множество народных поверий, которые передавались из поколения в поколение.

    Приметы Великого понедельника

    • В этот день начинали уборку в доме: выносили старый хлам, мыли окна. Считалось, что чистота в доме в понедельник привлекает благополучие на весь год.

    • Если погода ясная и солнечная – лето будет теплым, а урожай – богатым.

    • Мужчинам в этот день не рекомендовалось вмешиваться в женские хозяйственные дела.

    Приметы Великого вторника

    • Одежда, купленная во вторник, будет носиться долго и не износится.

    • Белоснежная скатерть, постеленная на пасхальный стол, – к удаче и достатку в доме.

    • В этот день заготавливали лечебные травы: считалось, что они обладают особой силой.

    Приметы Великой среды

    • Яйца, купленные в среду, долго остаются свежими и лучше хранятся.

    • В этот день готовили «четверговое мыло»: кусок мыла выносили на ночь на улицу (клали на подоконник), а утром в Чистый четверг им умывались. Верили, что это смывает болезни и сглаз.

    Приметы Чистого четверга

    • Купание до рассвета приносит здоровье и красоту на весь год.

    • Вода, набранная в Чистый четверг, обладает целебной силой.

    • Если первый испеченный кулич получился румяным и пышным – год будет удачным. Если подгорел или не поднялся – ждут испытания.

    • Пересчитать все деньги в доме – к достатку.

    Приметы Страстной пятницы

    • Выпечка, приготовленная в пятницу, долго не черствеет и не плесневеет.

    • Нельзя работать с землей (копать, сажать) – к неурожаю.

    • Погода в этот день указывает на то, какой будет весна: пасмурно и дождливо – весна будет прохладной, ясно – теплой и дружной.

    Приметы Великой субботы

    • Нельзя выносить мусор из дома – можно вынести удачу.

    • Если в субботу просыпаешься и не чувствуешь усталости – год будет легким.

    • Посещение ночной пасхальной службы (с субботы на воскресенье) сулит счастье и защиту от бед.

    • Сколько яиц окрасил – столько счастливых дней будет в году.

    Можно ли работать на Страстной неделе и как правильно поститься

    Вопрос о работе на Страстной неделе волнует многих. Однозначного запрета нет. Если работа не связана с развлечениями, не мешает посещению храма и не отвлекает от молитвы – она допустима. Однако верующие стараются по возможности взять отгулы или отпуск на первые дни Страстной недели, чтобы сосредоточиться на главном.

    Что касается поста, важно помнить главное правило: пост – не самоцель, а средство. Если строгие ограничения вредят здоровью, пост ослабляется. Беременные, кормящие, больные, дети, люди с тяжелыми физическими нагрузками могут получить благословение на послабление. Господь ждет не изнеможения, а чистого сердца.

    Страстная неделя – это время, когда каждый день наполнен глубоким смыслом. Проведите эти дни с пользой для души, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение с чистым сердцем и спокойной совестью.

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей - и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

