МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

МИД: ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства

Tекст: Вера Басилая

По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.