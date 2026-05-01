Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила его в создании мафиозной структуры

Мендель: Зеленский создал мафиозную структуру на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Зеленский не просто окружил себя командой – он построил целую мафиозную структуру. Используя жесткие ограничения военного положения в качестве прикрытия, он создал вертикаль власти... Государственные учреждения превращены в личные банкоматы его приятелей», – написала Мендель в соцсетях, комментируя новые данные по делу о коррупции, связанном с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем, передает РИА «Новости».

По словам Мендель, ключевые решения в правительстве принимают друзья Зеленского и лояльные ему бизнесмены, которые в обмен на верность становятся чрезвычайно богатыми. Она добавила, что приближенные Зеленского добивались назначения своих людей в наблюдательные советы крупных государственных учреждений, включая национализированный Sense Bank.

Мендель также обвинила окружение Зеленского в выводе средств из государственных предприятий, которые скупались по заниженной цене. По ее словам, именно друзья Зеленского определяли, кто займет министерские посты.

Ранее Мендель допустила появление голоса жены Зеленского на «пленках Миндича».

Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.