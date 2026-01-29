Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.0 комментариев
Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС
Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев, что занимает несколько лет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, передает ТАСС.
По его словам, вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года исключено, так как выполнение Копенгагенских критериев обычно занимает несколько лет. Мерц отметил, что для Украины важно иметь европейскую перспективу, но этот путь будет долгосрочным.
Он подчеркнул, что постепенное сближение Украины с Евросоюзом возможно, но о быстром присоединении речь идти не может.
Канцлер также прокомментировал ситуацию на Украине и отметил, что ФРГ поддерживает контакты с американской и украинской делегациями, а прямые переговоры между Украиной и российской стороной вызывают у Берлина надежду на скорейшее завершение процесса.
Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразными прямые переговоры между Германией, Европой и Россией сейчас. Он отметил, что вопрос о возможности таких контактов с президентом России Владимиром Путиным должен решаться позже.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.
Польский президент Кароль Навроцкий выразил сомнения относительно возможности реализации этих планов.
Политолог Александр Рар отметил, что принятие Киева в ЕС создаст проблемы для Брюсселя.