    24 января 2026, 11:50 • Справки

    Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

    Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    Что изменится с 1 февраля 2026 года

    С 1 февраля 2026 года вступает в силу ежегодная индексация значительного ряда социальных выплат и пособий. Этот плановый перерасчет проводится для компенсации роста стоимости жизни и уровня инфляции. Важно отметить, что повышение коснется не только новых заявлений, но и действующих получателей, которые уже оформили ту или иную меру поддержки ранее.

    С указанной даты увеличиваются следующие выплаты:

    1. Отдельные пенсионные выплаты и надбавки. Речь идет о социальных доплатах к пенсии, доводящих ее общую сумму до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а также о различных федеральных и региональных надбавках (например, за иждивенцев, сельский стаж). Сама страховая пенсия по старости была проиндексирована с 1 января.

    2. Материнский капитал. Повысится размер сертификата как на первого, так и на второго и последующих детей. Индексация коснется всей суммы капитала, даже если часть средств уже была использована семьей ранее. Оставшийся номинал будет увеличен.

    3. Пособия семьям с детьми. Будет пересмотрен размер ключевых выплат, входящих в единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Это означает повышение выплат для малоимущих семей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, а также пособия по беременности для неработающих женщин.

    4. Выплаты семьям военнослужащих по призыву. Ежемесячное пособие супруге и другим членам семьи военнослужащего, проходящего службу по призыву, будет увеличено.

    5. Пособие на погребение. Вырастет размер социального пособия на погребение, которое выплачивается родственникам умершего или лицам, взявшим на себя обязанность по организации похорон.

    6. Социальные выплаты, установленные в фиксированных размерах. Под эту категорию попадают различные ежемесячные и единовременные выплаты инвалидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другим льготным категориям, размер которых закреплен в законодательстве в конкретной денежной сумме.

    Ключевой принцип: Все перечисленные выплаты будут проиндексированы автоматически. Получателям, уже находящимся на обеспечении, не требуется подавать новые заявления для перерасчета – увеличенная сумма будет назначена им с 1 февраля. Для оформления новых выплат после этой даты будут действовать уже повышенные размеры. Точный процент индексации и окончательные суммы станут известны ближе к началу 2026 года, исходя из данных об официальном уровне инфляции за 2025 год.

    Индексация пенсий с 1 февраля 2026 года

    Надбавка пенсионерам старше 80 лет

    Право на повышенную фиксированную выплату получают все пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в январе 2026 года.

    Что меняется:

    • фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается;

    • с февраля 2026 года ее размер составляет 19 169,38 рубля в месяц.

    • перерасчет проводится автоматически. Обращаться в Социальный фонд или подавать заявление не требуется.

    Повышение пенсий инвалидам I группы

    Аналогичное увеличение предусмотрено для пенсионеров, которым в январе 2026 года установлена инвалидность I группы.

    Размер выплаты:

    • доплата к фиксированной части – 9584,69 рубля;

    • итоговая фиксированная выплата – 19 169,38 рубля в месяц.

    Перерасчет производится со дня установления инвалидности, без заявлений со стороны получателя.

    Базовые параметры страховой пенсии в 2026 году

    С 1 января 2026 года действуют обновленные пенсионные коэффициенты:

    • стоимость одного пенсионного коэффициента увеличена с 145,69 рубля до 156,76 рубля;

    • фиксированная выплата выросла с 8907,7 рубля до 9584,69 рубля.

    Эти показатели учитываются при расчете страховых пенсий в течение всего 2026 года.

    Индексация материнского капитала с 1 февраля 2026 года

    Новые размеры маткапитала

    Материнский капитал с 1 февраля 2026 года увеличен на 5,6%. Новые суммы составляют:

    • на первого ребенка – 728 921,9 рубля (ранее – 690 266,95 рубля);

    • на второго ребенка, если ранее маткапитал не получали, – 963 243,17 рубля (ранее – 912 162,09 рубля);

    • доплата на второго ребенка, если капитал был получен на первого – 234 321,27 рубля (ранее – 221 895,14 рубля).

    Кого касается индексация материнского капитала

    Повышение распространяется:

    • на семьи, в которых ребенок родился в 2026 году;

    • на семьи, получившие сертификат ранее, если средства использованы не полностью.

    Неиспользованный остаток материнского капитала индексируется автоматически.

    Индексация пособий на детей с 1 февраля 2026 года

    Какие пособия вырастут

    С 1 февраля 2026 года на 5,6% увеличиваются следующие выплаты:

    • единовременное пособие при рождении ребенка;

    • пособие при усыновлении;

    • минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года;

    • пособие беременной жене военнослужащего по призыву;

    • ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет;

    • пособие на погребение.

    Единовременное пособие при рождении ребенка

    Новый размер выплаты составляет 28 450,45 рубля.

    Пособие выплачивается одному из родителей. При рождении двойни или тройни сумма назначается на каждого ребенка отдельно. В регионах с районными коэффициентами итоговая сумма выше.

    Пособие при усыновлении или передаче ребенка в семью

    Размеры выплат:

    • базовая выплата – 28 450,45 рубля;

    • повышенная выплата – 217 384,58 рубля.

    Повышенная сумма положена при усыновлении:

    • ребенка с инвалидностью;

    • ребенка старше 7 лет;

    • братьев и сестер одновременно.

    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

    Размер пособия составляет 40% от среднего заработка получателя.

    Установленные пределы:

    • минимальный размер – 10 837,2 рубля;

    • максимальный размер – 83 021,18 рубля.

    Оформить пособие можно не позднее 6 месяцев после достижения ребенком возраста 1,5 года.

    Пособия семьям военнослужащих по призыву

    С 1 февраля 2026 года действуют следующие суммы:

    • единовременное пособие беременной жене призывника – 45 054,24 рубля;

    • ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет – 19 308,96 рубля.

    Пособие на погребение

    Федеральный размер пособия на погребение с 1 февраля 2026 года составляет 9 678,63 рубля.

    Получить выплату может родственник умершего либо лицо, фактически оплатившее похороны.

    Новые правила семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года

    С 1 февраля 2026 года льготная семейная ипотека со ставкой 6% предоставляется по принципу «один кредит на семью», а не на каждого супруга отдельно.

    Возможность оформить второй льготный кредит появляется:

    • после полного погашения первого;

    • при рождении еще одного ребенка.

    Кто может оформить семейную ипотеку

    Право на льготную ипотеку сохраняется за следующими категориями:

    • семьи с ребенком в возрасте до 6 лет;

    • семьи с ребенком-инвалидом;

    • семьи с двумя и более детьми, проживающие в малых городах;

    • семьи из регионов с низкими объемами жилищного строительства.

    Краткий итог: главные изменения с 1 февраля 2026 года

    • Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы установлена выплата 19 169,38 рублей в месяц.

    • Материнский капитал и социальные пособия проиндексированы на 5,6%.

    • Пособие при рождении ребенка увеличено до 28 450,45 рубля.

    • Семейная ипотека теперь оформляется по принципу «одна на семью».

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

