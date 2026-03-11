Терактом в Брянске Украина напросилась на новый удар «Орешником»

Tекст: Анастасия Куликова

Во вторник ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, в атаке были задействованы бомбардировщики Су-24, а запускались они из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет. Между тем, как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали.

«29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал он в своем Telegram-канале.

20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

«Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – отреагировала на это заявление Захарова.

Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь указал, что ракетный обстрел Брянска ракетами Storm Shadow был невозможен без участия британских специалистов. «Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем», – сказал Песков. Напомним, власти Британии занимают третье место в февральском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

«Выбор оружия как бы намекает на то, что главных кураторов Киева из Лондона не устраивает «дух Анкориджа». Пока американцы отвлечены на свою ближневосточную авантюру, британцы решили подлить масла в российско-украинский конфликт», – отметил военкор Александр Коц. Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев также указывает на сотрудничество Украины и Британии при атаке.

«Время удара удивительно совпадает с телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом. Эксперт напомнил, что Лондон сначала не поддержал агрессию США против Ирана.

«Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. Война (на Ближнем Востоке – ред.) влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску – это отголоски этого конфликта, в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – допустил Васильев.

Военный эксперт Борис Джерелиевский в свою очередь напоминает, что была пауза в применении Storm Shadow, которая обусловлена, вероятно, двумя факторами: отсутствием ракет на территории Украины и санкциями на их применение. Он также допустил, что противник получил новую партию ракет и необходимые сведения для атаки.

Британские специалисты приспособили старый украинский воздушный парк для использования Storm Shadow и SCALP-EG. Речь идет о Су-24, Су-27 и МиГ-29. Джерелиевский указал, что накануне Минобороны отчиталось об уничтожении истребителя Су-27, который, как полагает аналитик, пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. «Storm Shadow – достаточно сложные в перехвате ракеты, но у нас были неплохо отработаны технологии по борьбе с ними. Другое дело, что

ПВО хоть и снижает риски, но не дает стопроцентной гарантии защиты. Возможно, сейчас противник использовал ложные цели, сумел перегрузить противовоздушную оборону или использовал модернизированные ракеты»,

– рассуждает спикер. Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. «Перед атакой по Брянску проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник.

По мнению аналитиков, Украина преследовала несколько целей. Во-первых, создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов.

Во-вторых, вызвать у россиян панику и страх, спровоцировать недовольство, считает Джерелиевский. Наконец, Киев всячески пытается перетянуть внимание с Ближнего Востока. «Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его мнению, произошедшее было целенаправленным ударом.

«В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления, – акцентировал он. – Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного».

«Тем не менее вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета Безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

«Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства», – подчеркнул спикер.

Впрочем, Россия наверняка предпримет и военные меры. «Так, важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает Кнутов.

«Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – акцентировал он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

«Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель.

Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов. Авторы Telegram-канала «Военная хроника» также считают, что «немедленное возмездие» сейчас было бы не лучшим решением. «В текущем конфликте МО РФ часто выбирало тактику «отложенного, но сокрушительного удара». И это работало. Однако ясно одно: уже давно пора повысить цену за удары аналогичные Брянску для противника настолько, чтобы сама мысль о таких действиях у него не возникала», – отметили они.

Специалисты также не исключают, что в ответ на использование западного высокоточного оружия Россия может снова применить системы средней дальности в безъядерном снаряжении, например, «Орешник».

Вместе с тем, как указал Джерелиевский, трагические события в Брянске показывают – сосуществование с руководством, которое сидит на Банковой, невозможно. «Пока у власти на Украине будут эти люди, они продолжат попытки нанести нам максимальный ущерб, в том числе и с помощью террора. Если у них не окажется самолетов и ракет, они станут активнее засылать террористов, обманом использовать людей, превращая их фактически в «живые бомбы». Поэтому задача России – демонтировать этот режим», – заключил эксперт.