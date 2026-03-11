  • Новость часаМИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смену «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    11 марта 2026, 08:52 • Новости дня

    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    10 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук в Москве произошел взрыв, сообщают СМИ.

    Инцидент случился во время проведения научного эксперимента, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

    По словам источника телеканала, в результате взрыва пострадал один из сотрудников института. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

    Ранее в Ленобласти после взрыва обрушилось здание военной полиции.

    10 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка

    Tекст: Мария Иванова

    Парламент Венгрии получил на рассмотрение законопроект, закрепляющий конфискацию 35 млн евро, 40 млн долларов и девяти килограммов золота украинского госбанка.

    Венгерские законодатели планируют в ускоренном режиме рассмотреть инициативу об удержании имущества украинского Oschadbank, передает Politico.

    Местные власти остановили транзитный транспорт на прошлой неделе для проверки возможных угроз национальной безопасности.

    Документ позволит заморозить 35 млн евро, 40 млн долларов и девять килограммов золота до завершения расследования. «Это скандальный украинский золотой конвой», – пояснил лидер парламентской фракции Мате Кочиш. Специалисты выясняют происхождение и целевое назначение обнаруженных средств.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети раскритиковал действия соседей, обвинив Будапешт в попытках узаконить захват имущества. Министр отметил, что подобные решения лишены правовых оснований и свидетельствуют о падении стандартов законности.

    Текущий инцидент стал очередным обострением давней напряженности между двумя странами. Премьер-министр Виктор Орбан последовательно выступает против интеграции Киева в Евросоюз, а также блокирует пакеты финансовой поддержки, включая выделение 90 млрд евро на фоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях миллионы долларов и девять килограммов золота. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о решении оставить изъятые средства в стране до выяснения их принадлежности. Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Будапешта вернуть изъятые ценности и инкассаторские машины.

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    10 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по Брянску зафиксированы жертвы среди мирных жителей и пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.

    Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

    Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.

    В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.

    Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.

    10 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев

    Командир отряда «Родня» Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО

    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир отряда «Родня» Евгений Николаев, известный как Гайдук, погиб в зоне СВО, где он сражался с первых дней как доброволец, сообщили в интербригаде «Пятнашка».

    О смерти офицера сообщили представители интербригады «Пятнашка», передает ТАСС. В подразделении отметили, что для «Дикой дивизии Донбасса» это событие стало днем большой скорби.

    «Погиб наш брат – Николаев Евгений Викторович – Гайдук. Для тех, кто знал, – он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились», – заявили сослуживцы.

    Военнослужащий находился в зоне спецоперации с самого начала конфликта и пошел на фронт добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы и испанцы.

    Николаев являлся соратником писателя Захара Прилепина. Сведения о гибели командира также подтвердили в окружении общественного деятеля.

    Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации на Украине.

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев ранее также погиб в зоне СВО.

    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб, выполняя задание на спецоперации на Украине.

    10 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетной атаки на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.

    Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.

    10 марта 2026, 20:51 • Новости дня
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров

    Агроном Ганичкина объяснила, почему огородники редко сажают черные и желтые томаты

    @ IMAGO/O.Behrendt/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Черные и желтые помидоры более сладкие и красиво смотрятся в салатах, однако имеют более тонкую кожуру и мягкую мякоть. Поэтому их тяжелее хранить, перевозить, они не совсем подходят для консервации, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. Она порекомендовала сеять помидоры до 15 марта.

    «Желтые и черные помидоры выращивают в основном любители. Многие огородники их не сажают, хотя они вкусные. Их вообще долго не выводили, потому что огородники и селекционеры в первую очередь ориентировались на красные сорта. Они считались более привычными, урожайными и лучше подходили для хранения и консервирования», – говорит Ганичкина.

    Желтые сорта томатов славятся сладким, медовым вкусом, низкой кислотностью и высоким содержанием бета-каротина, делится собеседница. Среди известных сортов есть крупные «Король Сибири», «Хурма», а есть урожайные черри «Желтая вишня», «Аккордеон». А из темных сортов самые популярные «Черный принц» и «Черный слон», которые относятся к крупным, их размер сравним с розовыми помидорами. Также существует и черри-версия – «Черный шоколад» и «Вишенка черная». Черные томаты отличаются сладким вкусом, высоким содержанием антоцианов и интересно смотрятся в салатах и других блюдах.

    Тем не менее огородники больше одного-двух кустов таких помидоров не сажают, их выращивают только для еды в свежем виде, подчеркивает собеседница. У желтых помидоров, как правило, тонкая кожура и более мягкая мякоть, поэтому их сложнее перевозить и использовать для заготовок. В магазинах практически невозможно увидеть консервированные желтые помидоры. Черные тоже обычно не используют для заготовок по той же причине.

    «Для засолки выращивают специальные сорта с более толстой кожурой и среднего размера, чтобы плоды хорошо просаливались. Желтые и черные чаще бывают крупными. В таком виде они вкуснее, но для консервирования не подходят. Мелкие желтые встречаются только среди томатов черри и обычно они очень сладкие, кислота помидорная практически отсутствует», – отмечает эксперт.

    Поэтому в теплице обычно выращивают в основном красные и розовые помидоры: продолговатые и «мясистые» сорта для засолки и небольшие сладкие для употребления в свежем виде. Черри бывают разных цветов: красные, желтые и черные, но на вкус разницы практически нет – все сладкие.

    «Что касается рассады любых томатов, сеять их лучше до 15 марта. Если посеять слишком рано, рассада может перерасти. Переросшая рассада дает урожай на 30–40% меньше, потому что теряется одна цветочная кисть и почти вторая. А в этом году очень снежно, поэтому в начале мая, вероятнее всего, на участках будет стоять вода, сажать невозможно», – предупреждает Ганичкина.

    Однако, продолжает она, перцы и баклажаны переносят перерастание легче и могут высаживаться даже с цветочной кистью. А вот томаты при недостатке света или избытке влаги сильно вытягиваются, их трудно перевозить и высаживать, и урожай получается ниже. Поэтому лучше сеять томаты в оптимальные сроки.

    Также специалист отмечает, что особого ухода черные и желтые томаты не требуют. Их выращивают так же, как обычные красные и розовые сорта. Важно соблюдать общую агротехнику томатов: обеспечить достаточное освещение, умеренный полив, регулярные подкормки, формирование кустов и проветривание теплицы.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД Ганичкина поделилась информацией и о «пучковых» огурцах. По ее словам, они отлично подходят для выращивания в теплицах, поскольку растут в большом количестве на одном кусте и для них не требуется опыление пчелами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о лунном посевном календаре на март 2026 года. А именно отметила благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты.

    10 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России за последние сутки сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 241 беспилотник.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 121 335 беспилотников, 651 ЗРК, 28 143 танка и других бронемашин, 1 685 боевых машин РСЗО,33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в первый день этого года ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты.

    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    10 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Согласно тексту законопроекта, российские органы власти смогут защищать граждан, если они арестованы или подверглись уголовному и другому преследованию на основании решений иностранных или международных судов без участия России, передает РИА «Новости».

    Источник агентства заявил, что законопроект уже одобрен комиссией. Предусматривается, что новые полномочия по защите граждан будут реализовываться по решению президента России. Также в документе предлагается дать возможность использовать Вооруженные силы России для защиты россиян за границей.

    Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об обороне». Это позволит экстерриториально использовать формирования Вооруженных сил для защиты граждан России от преследования иностранными и международными судами, действующими без участия России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    10 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Пушилин сообщил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря

    Пушилин сообщил о завершении строительства более 800 км Азовского кольца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работы по возведению Азовского кольца ведутся с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, изначально в республике планировали построить 450 километров дорог за год, передает РИА «Новости».

    «Мы... действительно идем с опережением. Мы в прошлом году в целом по республике планировали 450 километров сделать, это в начале года, а в итоге вышли, сделали более 800 километров», – сказал глава ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД показывала, как будет выглядеть Азовское кольцо.

    В прошлом году власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя, который станет частью Азовского кольца.

    10 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в шести российских регионах, сообщают СМИ.

    Увеличение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Новгородской, Саратовской, Самарской и Московской областях, а также в Республике Марий Эл и Приморском крае, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Пациенты отмечают, что основные симптомы заболевания включают потерю вкуса и обоняния, слабость, повышение температуры, ломоту в теле. Также часто встречаются отеки слизистой или горла, которые не исчезают после приема обезболивающих и противовирусных препаратов.

    В феврале в России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

    В Роспотребнадзоре сообщали, что в России абсолютное большинство новых случаев COVID-19 связано со штаммом XFG, известным как Стратус, который также лидирует по распространенности в мире.

    10 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Сийярто: Киев за день восстановит работу «Дружбы» после победы Орбана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что если партия премьер-министра Виктора Орбана одержит победу на парламентских выборах, Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе».

    Киев сумеет восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение суток, если на предстоящих парламентских выборах в Венгрии победит партия Виктора Орбана, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, в случае победы Орбана Украина будет вынуждена идти на компромисс ради получения согласия Будапешта на предоставление кредита Евросоюза в 90 млрд евро. Министр отметил, что Киев сможет оперативно перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе» ради этой цели.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал остановить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что трубопровод «Дружба» полностью готов к запуску.

    10 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Орбан подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства, изъятые у инкассаторов украинского «Ощадбанка» в Венгрии, арестованы.

    Премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота и крупных сумм наличными – речь идет о 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей), сообщил телеканал RT в Telegram-канале.

    Арест продлится 60 дней. За это время налоговые органы намерены выяснить происхождение и назначение изъятых денег и золота.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Позже он рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов.

    10 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации