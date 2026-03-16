Иран держит в запасе козырь против США

Tекст: Геворг Мирзаян

Текущая война США против Ирана является, по сути, экзистенциальной для Исламской республики. Именно поэтому иранские власти сейчас (в отличие от боевых действий весной 2025 года) защищаются всеми возможными способами. Они не только сами бьют по военным объектам США и их союзников, но и еще мобилизовали тех, кого новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назвал «лучшими друзьями» – своих прокси из так называемой оси сопротивления. Созданной и/или финансируемой Ираном сети движений и группировок на Ближнем Востоке, которые в мирное время должны продвигать иранские интересы, а в военное – воевать на его стороне.

И ряд участников оси откликнулись на призыв. Ливанская «Хезболла» и ряд группировок в Ираке уже вступили в войну, проведя целую серию нападений на израильские и американские объекты. Однако йеменские хуситы пока что остаются в стороне.

Да, иранские государственные СМИ уверяют, что хуситы находятся в полной боевой готовности. Хуситы поддерживают Иран морально в форме заявлений и уличных демонстраций. Но пока к реальным боевым действиям присоединяться не спешат.

По их словам, пока не наступило нужное время. «Наши пальцы готовы нажать на спусковой курок в любой момент, когда ситуация того потребует», – заявил лидер движения Абдул-Малик аль-Хуси. Хотя еще недавно он многократно повторял, что если на Иран нападут, то со стороны хуситов последует «немедленный и радикальный ответ».

При этом хуситы – это не просто какой-то рядовой член оси сопротивления. С точки зрения ее потенциала они являются ее главным элементом.

Прежде всего с точки зрения человеческого потенциала.

Йеменцы, выживающие в крайне тяжелых природных условиях, считались самыми лучшими воинами среди арабов еще во времена пророка Мохаммеда – и остаются таковыми по сей день. Именно поэтому богатейшая Саудовская Аравия, объявившая им войну в 2015 году, за десять лет так и не смогла одержать над ними верх.

Кроме того, мощь хуситов объясняется географией. Хуситы находятся не только рядом с ключевыми нефтяными месторождениями Саудовской Аравии, которые могут в любой момент разбомбить ракетами и дронами, но и контролируют выход из Красного моря в Индийский океан. Проще говоря, могут в любой момент перекрыть все судоходство через Суэцкий канал – одну из основных артерий мировой торговли.

И хотя в их распоряжении находится огромный арсенал оружия (включая даже гиперзвуковые ракеты), на сегодняшний день они ничего не бомбят и не перекрывают. Хотя и заявляют о намерении перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

«Эта очевидная сдержанность хуситов стала неожиданностью для тех, кто рассматривает их просто как иранских марионеток или как склонную к применению оружия группировку»,

– пишет американский Атлантический совет.

На сегодняшний день есть несколько объяснений этой сдержанности. И не исключено, что все они одновременно являются истинными.

Во-первых, не вмешиваются потому, что не обязаны. В отличие от ливанцев и иракцев, хуситы не признают за иранским рахбаром право велаят е-факих (проще говоря, на власть над собой). Они не обязаны ему подчиняться.

Также, в отличие от «Хезболлы», йеменские хуситы не являются стопроцентной дочерней структурой Ирана – скорее его попутчиками или арендованными помощниками. Иран действительно является ключевым партнером хуситов, но в последние годы они обрели нового покровителя – Китай. Пекин, стремящийся контролировать мировые торговые пути (и не только для их защиты) по достоинству оценил стратегическое положение Йемена и активно инвестирует в него.

Во-вторых, потому, что боятся. «Несмотря на тесные связи с иранской осью, группировка действует в иной географической и политической среде и сталкивается со сложными внутренними и региональными факторами, которые делают любое решение о вступлении в войну более деликатным», – указывает Al Jazeera. В том числе потому, что хуситы не контролируют всю территорию Йемена и не готовы идти на шаги, которые сплотят против них не только весь Ближний Восток, но и весь мир.

Именно поэтому, например, они не готовы просто взять и начать бомбежки арабских нефтяных месторождений. Одно дело бить по ним исходя из принципов самозащиты (когда саудовцы официально воевали с йеменцами), а другое – когда Эр-Рияд ни на кого не нападал и вообще официально находится вне конфликта. «Саудовская Аравия спонсирует вооруженные йеменские группировки, которые ждут своего часа, чтобы свергнуть власть хуситов в Северном Йемене, и неверный шаг со стороны хуситов может предоставить им необходимую возможность», – уверен Надав Самин из Гудзоновского института.

Одно дело блокировать Красное море в рамках мирового общемусульманского протеста из-за геноцида Израиля в секторе Газа, а другое – сейчас, когда напали на один только Иран, который официально поддерживают лишь считанные мусульманские государства и даже далеко не все население Йемена.

«Участие хуситов в войне в Газе повысило их авторитет на международной арене и позволило им воспользоваться широкой поддержкой палестинцев среди йеменцев. Но йеменцы гораздо менее склонны поддерживать Иран – государство с обширными ресурсами, которое многие йеменцы рассматривают как еще одну иностранную державу, вмешивающуюся в дела их страны», – пишет Атлантический совет. Новая война может привести к ухудшению положения группировки, которая еще до конца не восстановила свои возможности после серии американо-израильских ударов в 2025 году (когда были разрушены склады с оружием и уничтожена часть руководства движения, в том числе ряд членов их кабмина).

Наконец, в-третьих, потому, что их настойчиво не просят. Иран прекрасно понимает, что в столь сложном конфликте выкладывать сразу все козыри на стол нельзя. Нужно что-то оставить про запас – например, на случай, если противник решит поднять ставки.

«Тегеран вряд ли применит этот вариант, если только не сочтет, что на карту поставлено само выживание иранского режима, а другие стратегии не смогли оказать достаточного давления на Вашингтон»,

– считают в американском Институте Ближнего Востока. Ну или на случай, если вдруг понадобится организовать срочное и масштабное давление на Вашингтон (например, после остановки мировой торговли) для прекращения конфликта.

На данный момент это давление иранцам не нужно. В силу разных причин (внутренних, внешних, религиозных, электоральных) иранские власти, по всей видимости, приняли решение не выпускать американцев из болота ближневосточного конфликта. А значит, прав Абдул-Малик аль-Хуси – время для вступления хуситов в войну пока еще не настало. И этот козырь Иран оставляет все еще в своих руках, про запас.