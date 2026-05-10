Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.4 комментария
Спасатели начали эвакуацию туристов с Эльбруса
Двое незарегистрированных альпинистов не смогли самостоятельно продолжить спуск с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, их эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Вечером поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5100 м и не могут самостоятельно спуститься», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В поисково-спасательной операции задействованы десять специалистов и три единицы спецтехники. Ситуацию осложняют погодные условия: на горе бушует метель при отрицательных температурах. Кроме того, выяснилось, что группа не зарегистрировала свой маршрут перед началом восхождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре группа московских туристов попала под камнепад на Эльбрусе. В августе двое альпинистов из Перми погибли при восхождении в Кабардино-Балкарии. Месяцем ранее спасатели эвакуировали вертолетом двух пострадавших в ущелье Безенги.