Роскачество выявило массовую фальсификацию в популярных марках меда

Роскачество обнаружило фальсификацию и нарушения в 10 из 20 марок меда

Tекст: Мария Иванова

Половина марок меда на российском рынке не соответствует обязательным требованиям качества, сообщает ТАСС.

Специалисты Роскачества выявили признаки фальсификации в 10 из 20 исследованных брендов. Главная проблема – добавление сахарных сиропов, что фиксировалось по нарушению соотношения фруктозы и глюкозы. В продукции бренда «Медовый край» и «О’кей» обнаружили явные признаки разбавления меда дешевыми сиропами или подкормки пчел сахаром. В меде «Иванова Пасека» и двух видах «О’кей» выявили низкий уровень пролина, что указывает на незрелость продукта или подделку.

Несоответствия по диастазе, что может быть признаком перегрева или фальсификации, нашли у «Вкусвилл», «Тимоша», «О’кей» и «Маркет Перекресток». Несовпадение сорта с маркировкой зафиксировано у «Вкусвилл», «Тимоша», «Маркет Перекресток», «Дедушкин улей» и «Медовый край».

Лидерами по качеству признаны бренды «Ашан», «Берестов А. С.», «Лента», «Маркет Перекресток» (горный), «Медовая долина», «Медовый день», «Наша Сибирь», «Самокат» и Premium club.

Роспотребнадзор направил предостережения производителям «Вкусвилл» и «О’кей». Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарных правил и аннулировал декларацию соответствия у ряда производителей.

Производители «Вкусвилл» и «Медовый дом» инициировали внутренние проверки, а «О’кей» начал отзывать свою продукцию из продажи. Торговые сети также предприняли действия по изъятию нарушивших стандарт медов из ассортимента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскачество обнаружило канцерогены в меде популярных брендов.

Минпромторг также предупредил о массовой фальсификации меда.

Между тем пчеловод рассказал, как отличить натуральный мед от кондитерского.